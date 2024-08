Anny Ferreira revê estratégias no BBB 24: 'Senti que eu me perdi'

Em entrevista à TV CARAS, Anny Ferreira, do BBB 24, analisa sua trajetória dentro do reality e confessa arrependimento

Após participação marcante no Big Brother Brasil 2024, Anny Ferreira (30) viu sua vida mudar, um tempo depois que encerrou o programa, ela conseguiu refletir sobre suas estratégias dentro da casa mais vigiada do Brasil. Em entrevista à TV CARAS, a ex-BBB analisa seu jogo, revê estratégias e confessa: "Senti que eu me perdi".

Em alguns momentos, Anny foi tida como uma das protagonistas do BBB 24, mas isso logo mudou e ela acabou perdendo esse posto. A ex-BBB acredita que entrou muito focada no jogo e com o tempo passou a otimizar sua atenção nas brigas de suas colegas de convivência.

"Eu tinha uma estratégia de estar sempre focada, eu li alguns livros que fizeram que eu entrasse muito preparada. Lá no confinamento, é uma loucura. Entrei para ganhar o dinheiro e sou uma pessoa que consegue se dar muito bem com as pessoas. Então, ali na casa eu não tinha muita briga, eu comprei muita briga das minhas amigas", revela.

Ela menciona que geralmente não gosta de conflitos, mas acabou interferindo nas discussões das amigas, o que na sua opinião impactou seu jogo dentro da casa. Anny menciona que seu breve relacionamento com Matteus (28) também tirou o foco de ganhar o prêmio, mas reforça que não foi por conta dele, mas sim dela mesma que acabou otimizando demais sua atenção para esse envolvimento.

"Eu sou uma pessoa mais tranquila e passava uma tranquilidade que o jogo não queria, e eu não sou assim. Eu senti que eu me perdi assim, lá é muito difícil estar focado o tempo todo, o jogo é psicológico, não é só de convivência, e eu senti que no final eu deixei a desejar nas convivências", analisa.

"A gente não tem como controlar todas as ações. Eu estava muito desfocada, muito desfocada, eu vi que estava vivendo um relacionamento e não estava focada no jogo. Eu sou focada nas minhas coisas, ai eu pensei em focar inteiramente nisso. Foi aí que coloquei um ponto final", finaliza.

