Sabrina Cho traz delicadeza e precisão ao centro da plástica ocular

Entre os recursos que compõem seu arsenal terapêutico, está o laser de CO2, utilizado como coadjuvante da blefaroplastia ou em tratamentos de pele da região periorbital. A tecnologia contribui para a retração da pele, estímulo de colágeno e maior segurança cirúrgica com menor agressão aos tecidos. “O laser, quando bem indicado, contribui para um resultado mais homogêneo e natural, respeitando a funcionalidade da região”, destaca. Além disso, por sua ação precisa, o equipamento é capaz de reduzir o sangramento intraoperatório e favorece uma recuperação mais rápida - um diferencial importante no cuidado pós-operatório.

Formada pela Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP), uma das instituições de maior prestígio no país, Sabrina percorreu um caminho técnico exigente até chegar à subespecialização em plástica ocular, onde encontrou sua principal ferramenta de atuação: a blefaroplastia estruturada. Técnica precisa e que respeita a anatomia de cada paciente, a blefaroplastia vai além da estética. “Trabalhar com o olhar é um exercício de responsabilidade. É nele que mora a identidade da pessoa. Não se trata de modificar, mas de devolver leveza e vitalidade preservando quem ela é”, explica.

Desde muito cedo, a medicina fazia parte do dia a dia de Sabrina Cho . Filha de médicos, cresceu observando de perto a dedicação e o compromisso dos pais com o cuidado ao próximo. Ainda assim, seu caminho dentro da medicina não foi guiado por convenções familiares, mas por uma conexão genuína com o impacto que a oftalmologia pode proporcionar na vida de alguém. “Sempre me impressionou a rapidez com que a visão, quando recuperada, transforma a vida de uma pessoa. Foi isso que me fez escolher essa área”, relembra.

Educação, acolhimento e presença digital consciente

Sua atenção aos detalhes não se limita ao centro cirúrgico. Nas redes sociais, Sabrina atua com leveza e profundidade, compartilhando informações sobre saúde ocular, orientações sobre maquiagem, uso de cosméticos e cuidados no pós-operatório. “Vejo as redes como um canal de acolhimento. As pessoas chegam com dúvidas reais, medos, e a informação pode ser uma forma de cuidado. Sempre digo que o filtro da internet não pode ser referência de beleza. A referência deve ser o espelho, com verdade e equilíbrio”, comenta.

Mesmo com uma rotina intensa de atendimentos, Sabrina faz questão de estar presente em todas as etapas do processo. Da primeira consulta ao acompanhamento pós-operatório, cada caso recebe atenção única. “A cirurgia é apenas uma parte do processo. A verdadeira transformação acontece quando a pessoa se sente segura, respeitada e compreendida”, reflete.

Ética, identidade e responsabilidade com o olhar

Sabrina acredita que sua prática se sustenta sobre três pilares: técnica, ética e empatia. Ela é objetiva ao defender que o caminho mais seguro é sempre o mais ético. “Às vezes, isso significa dizer não. Não prometer o que não se pode entregar, não reforçar padrões irreais e não subestimar a complexidade do olhar. O resultado bonito é aquele que respeita a função e a identidade de quem o carrega”, pontua.

Quando questionada sobre os momentos que marcaram sua trajetória, ela responde com simplicidade: “São aqueles em que vejo o paciente se olhando com mais carinho. Quando o pós-operatório devolve à pessoa não apenas um olhar mais leve, mas uma nova forma de se enxergar. Isso não tem preço”, diz.

Entre técnica e afeto, a construção da confiança

Hoje, com um consultório movimentado, presença digital sólida e reconhecimento crescente na área, Sabrina mantém a serenidade de quem sabe que a técnica é importante, mas não substitui o afeto. Seu foco está na construção de relações de confiança e na escuta qualificada.

Para ela, a essência de sua atuação está no equilíbrio entre técnica e verdade: “A cirurgia é um instrumento. A verdadeira transformação acontece quando respeitamos a essência de quem nos procura.”

Instagram: @drasabrinacho

Site: www.sabrinacho.com.br