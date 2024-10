Bia Miranda se pronuncia após ex-namorado alegar interrupção da gravidez

A influenciadora Bia Miranda rompeu o silêncio e falou pela primeira vez sobre os rumores de que supostamente não estaria mais grávida

A influenciadora digital Bia Miranda rompeu o silêncio e se pronunciou pela primeira vez a respeito dos rumores de que não estaria mais grávida. A informação passou a circular nas redes sociais após seu ex-namorado, Samuel Sant'Anna, conhecido como Gato Preto, alegar que ela teria interrompido a gestação.

Em conversa com a 'Quem', Bia desmentiu o ex-companheiro e negou a acusação. "Interrompi não, tô grávida ainda", declarou a ex-participante de 'A Fazenda 14', da Record TV. Na última quarta-feira, 2, Samuel confirmou em suas redes sociais o fim definitivo com a famosa.

Por meio de uma publicação em seus stories no Instagram, ele informou que a neta de Gretchen já teria seguido em frente e não estava mais grávida. "Todo respeito do mundo, não quero mais saber de tal pessoa… Ela já tá seguindo em frente com outro e tirou a criança. Então, por favor, deixa eu quieto na minha", disse.

O ex-casal anunciou publicamente o fim da união no último fim de semana. Pouco tempo depois, Bia revelou que estava grávida do ex-namorado. A influenciadora já é mãe do pequeno Kaleb, de 3 meses, fruto de seu antigo relacionamento com DJ Buarque.

