DJ Buarque presenteia o filho com mini carro de luxo: 'Está motorizado'

DJ Buarque comprou um carro em miniatura para o filho Kaleb, de 3 meses, fruto de seu antigo relacionamento com Bia Miranda; veja vídeo

DJ Buarque usou as redes sociais na noite de terça-feira, 24, para compartilhar com os seguidores um novo registro fofíssimo com o filho, Kaleb. O pequeno, de 3 meses, é fruto de seu antigo relacionamento com a influenciadora digital Bia Miranda.

Em seu Instagram oficial, Buarque mostrou que presenteou o bebê com um mini veículo de luxo. O brinquedo em questão é uma miniatura de um carro BMW M6 GT3, avaliado em R$ 4,5 mil, que pode ser controlado por um controle remoto enquanto a criança está dentro.

No vídeo publicado, o pequeno Kaleb aparece dentro do novo brinquedo enquanto uma música do pai toca no rádio do carro. Esbanjando felicidade, DJ Buarque derreteu-se de amor ao filmar o herdeiro.

"Que momento estou vivendo. O mini Buarque está motorizado de BMW igual o papai, rapaziada! Tudo por você, meu melhor amigo", declarou o músico na legenda da postagem.

Vale lembrar que DJ Buarque e Bia Miranda anunciaram publicamente o fim da relação em agosto deste ano. Os dois ficaram juntos por cerca de 1 ano. Atualmente, a ex-participante de 'A Fazenda 14' namora o influenciador digital Samuel Sant'Anna, mais conhecido como Gato Preto.

DJ Buarque nega ter causado acidente de propósito após perder parte da orelha

Recentemente, DJ Buarque passou por um susto ao se acidentar com fogos de artifício durante um encontro com fãs, que acabou resultando na perda de parte de sua orelha. Pelas redes sociais, ele compartilhou detalhes sobre sua recuperação e se revoltou com ao ver acusações de que teria provocado o incidente de forma intencional.

Em seu perfil no Instagram, Buarque fez questão de responder publicamente a uma seguidora que o acusou de forjar o acidente. 'Parece até que foi tramado', comentou a internauta. Em resposta, o músico afirmou que a acusação era absurda e aproveitou para revelar que vai ter que passar por uma reconstrução do órgão; confira mais detalhes!