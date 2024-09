Bia Miranda e DJ Buarque se reencontram em festinha de mesversário do filho

Separados, Bia Miranda e DJ Buarque celebraram juntos os 3 meses de vida do filho, Kaleb, com uma festinha temática; veja fotos

A influenciadora digital Bia Miranda e o ex-companheiro, DJ Buarque, se reencontraram na tarde de quinta-feira, 5, para comemorar juntos os 3 meses de vida do filho, Kaleb. Os dois compartilharam registros do momento especial nas redes sociais.

Para celebrar a data, o herdeiro dos famosos ganhou uma festinha temática de ‘Os Incríveis’, filme de animação com super-heróis. Em imagens publicadas por Bia e Buarque, é possível perceber detalhes da decoração, que contou com diversos itens personalizados com o nome do bebê.

Em meio a polêmicas, Bia Miranda e DJ Buarque deixaram as diferenças de lado e posaram juntos com Kaleb em fotos do evento intimista. Esbanjando fofura, o pequeno apareceu fantasiado de Zezé, um dos personagens da animação.

"3° mês que minha vida mudou. Com você até o último dia da minha vida, conte comigo no mínimo pra tudo, eu te amo meu melhor amigo. Feliz 3 meses", escreveu o músico ao mostrar registros da celebração em família.

"3 meses meu amor, meu pituquinho, te amo príncipe. 3 meses que o amor da minha vida nasceu, que me deu uma razão pra acordar todos os dias, que me deu uma razão pra viver, pra trabalhar. Pra que tudo que você me peça eu possa te dar, mimado sim, vai ser tipo cidade de Deus 'virei playboy'", declarou a influenciadora digital em outra publicação.

Mais cedo, os papais corujas já haviam compartilhado declarações especiais em comemoração ao mesversário do filho. Vale lembrar que Bia Miranda e DJ Buarque anunciaram o término da relação em agosto deste ano.

Confira as fotos do mesversário de Kaleb:

DJ Buarque desabafa após Bia Miranda assumir novo namoro

Ex de Bia Miranda, DJ Buarque chamou atenção nas redes sociais após publicar um breve desabafo na noite de terça-feira, 3. Através de seus stories no Instagram, o músico compartilhou a foto de um jantar com uma legenda sugestiva.

"A cada hora que passa, são mais coisas horríveis e inacreditáveis que eu vejo. Resolvi dar uma espairecida e jantar! Que Deus abençoe a minha vida e do meu filho", escreveu Buarque na postagem. Em seguida, o artista mostrou que estava acompanhado do herdeiro, o pequeno Kaleb.

Apesar de não ter mencionado nomes, internautas passaram a apontar que o desabafo de Buarque teria sido uma indireta para a ex-companheira. Isso porque, momentos antes, Bia revelou que estava escolhendo aliança de compromisso com o novo namorado, Samuel Sant'anna.