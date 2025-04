Gracyanne Barbosa faz apelo após temporal destruir circo de ex-BBB: 'Doeu meu coração'

A musa fitness Gracyanne Barbosa fez um apelo aos fãs após um temporal destruir o circo de Edilberto, ex-participante do BBB 25

A musa fitness Gracyanne Barbosa usou as redes sociais nesta sexta-feira, 11, para fazer um apelo aos fãs após um temporal destruir o circo de Edilberto, ex-participante do BBB 25, em Tocantins, Minas Gerais. Em um vídeo compartilhado, a influenciadora pediu contribuições para uma vaquinha online.

Na publicação, ela confessou: “Doeu meu coração. Fiquei super abalada. Porque quem esteve com a gente no BBB, quem conviveu de perto, sabe o quanto eles são incríveis de verdade. Trabalhadores, amam o que fazem e vivem disso".

E complementou: "Eu pude ouvir a história do Edy, e ele me fez chorar muitas vezes, porque a história deles é sensacional. Então, a gente decidiu fazer uma vaquinha online, que eu já iniciei, e espero poder contar com vocês”, disse Gracyanne.

A influenciadora digital ainda comentou que espera a ajuda de outros ex-BBBs.“Já vou convocar toda a galera do BBB pra ajudar também, pra que juntos a gente possa reconstruir esse sonho. Porque eles merecem muito. Edy, Raíssa e família, estamos todos com vocês. Contem com a gente.”

O que aconteceu?

Nesta quinta-feira, 10, O pai de Raissa mostrou a lona caída e falou sobre o estrago. "Caiu o circo Onix... Temporal e rasgou mesmo, olha só, destruição total. Infelizmente, mas são ócios do ofício. Se Deus quiser a gente volta, a gente vai se reerguer", disse ele.

Depois, nos Stories, Edilberto voltou a comentar sobre o ocorrido com o circo. "Deus é bom o tempo todo, uma situação chata que nós estamos aqui em Tocantins, Minas Gerais. Deu um temporal agora há pouco e infelizmente derrubou a nossa lona. Rasgou, galera. A nossa casa de espetáculo rasgou. E agora é correr atrás para a gente conquistar uma casa nova, uma lona nova para voltar a trabalhar", falou o ex-BBB ao ser gravado pela filha.

Edilberto finalizou ressaltando que o importante era que todos que estavam no local estavam bem. "Mas o melhor de tudo é que está todo mundo bem, está todo mundo em paz, com sorriso no rosto, que é o que importa. E a gente vai levantar isso de novo. São ócios do ofício, faz parte", finalizou.

