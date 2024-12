Ana Paula Siebert inicia comemoração de Natal e impressiona; veja

Com a família reunida em sua fazenda com Roberto Justus, Ana Paula Siebert inicia festas de Natal e impressiona com detalhes

A esposa de Roberto Justus, a influenciadora digital Ana Paula Siebert, impressionou ao mostrar a comemoração de Natal que fez para sua família e a do marido na fazenda. Neste domingo, 15, aconteceu a reunião especial e a loira postou os registros da festa que organizou.

Além de ter montado mesa com louça natalina e decoração, a mulher do empresário ainda contratou Papail Noel e outros personagens para as crianças se divertirem. A celebração aconteceu com antecedência já que viajarão nos próximos dias para passarem a data em um local especial.

"Natal perfeito é aquele que a gente compartilha com quem ama", escreveu a influencer ao postar as fotos do momento memorável e os vídeos de como tudo aconteceu.

Ainda nos últimos dias, Ticiane Pinheiro foi questionada sobre Rafaella Justus já ter viajado com a família do pai para o Natal. A apresentadora então contou que eles vão para a cidade do Papai Noel e depois disso a adolescente passará o Ano Novo com a irmã, Fabiana Justus.

Veja como foi a festa de Natal de Ana Paula Siebert e sua família:

Ana Paula Siebert comemora aniversário da irmã na fazenda

A irmã de Ana Paula Siebert, Duda Siebert, ganhou um almoço especial na fazenda de Roberto Justus recentemente. Em sua rede social, a influenciadora digital mostrou registos da comemoração que montou para celebrar mais um ano de vida de sua companheira.

Sempre montando mesas espetaculares, a loira não deixou de fazer o mesmo para a festa da irmã. Ana Paula Siebert então apostou em louças com desenho de limão siciliano para combinar com o bolo, que também foi confeccionado com as cores dos pratos, além de frutos e flores. Veja as fotos da comemoração aqui!

