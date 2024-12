Ana Paula Siebert comemora aniversário da irmã na fazenda; veja as fotos

Em sua fazenda com Roberto Justus, Ana Paula Siebert comemora aniversário de sua irmã, Duda Siebert, com almoço especial

A irmã de Ana Paula Siebert, Duda Siebert, ganhou um almoço especial na fazenda de Roberto Justus neste domingo, 01. Em sua rede social, a influenciadora digital mostrou registos da comemoração que montou para celebrar mais um ano de vida de sua companheira.

Sempre montando mesas espetaculares, a loira não deixou de fazer o mesmo para a festa da irmã. Ana Paula Siebert então apostou em louças com desenho de limão siciliano para combinar com o bolo, que também foi confeccionado com as cores dos pratos, além de frutos e flores.

"Nosso domingo comemorando antecipado o bday da Duda Siebert, te amamos muito, que seu novo ciclo seja cheio de amor e que todos os seus sonhos se realizem… estou aqui, pra te ajudar em tudo que você precisar", escreveu ao exibir os registros da reunião especial da família.

Ainda nos últimos dias, Ana Paula Siebert encantou ao postar um vídeo de sua filha e de Roberto Justus, Vicky Justus, fazendo bolo. No vídeo, a pequena, de 4 anos, surpreendeu ao surgir fazendo a receita sozinha.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Ana Paula Siebert Justus (@anapaulasiebert)

Ana Paula Siebert impressiona com sua árvore de Natal

A esposa de Roberto Justus, a influenciadora digital Ana Paula Siebert, impressionou ao mostrar a decoração de Natal de seu apartamento em São Paulo. Nas últimas semanas, a loira postou um vídeo ao lado da filha Vicky Justus, de 4 anos, exibindo os detalhes escolhidos para este ano e chamou muita atenção.

Optando por um estilo mais clássico, a árvore foi decorada com enfeites em vermelho e verde, além das luzes típicas da comemoração. Já na fazenda, Ana Paula Siebert escolheu ornamentos em dourado.

"O Natal está chegando e com ele vem momentos muito especiais! Eu amo deixar a casa encantada pra gente viver esses dias de magia! Agora SP aqui eu quis as cores clássicas e na árvore bolas enormes de veludo, amei! E vocês?", contou sobre a decoração. Veja como ficou aqui!