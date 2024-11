Ana Paula Siebert choca com fotos usando maiô aberto no deserto: 'Desaforo'

Em deserto na Arábia Saudita, Ana Paula Siebert choca ao surgir com roupa de banho diferenciada e cheia de estilo; veja as fotos

Na Arábia Saudita para fazer fotos para nova coleção de roupas, a influenciadora digital Ana Paula Siebert chocou nesta quarta-feira, 13, ao compartilhar fotos que fez no deserto usando uma roupa de banho arrasadora.

Usando o maiô diferenciado, de modelo aberto na barriga e com detalhes metalizados, a esposa de Roberto Justus esbanjou beleza com muita elegância e não passou despercebida. Ostentando suas curvas torneadas, a loira exibiu seu novo visual no deserto e se destacou.

"Golden Hour. Alula. a luz e a energia mais linda que conheci", contou ela sobre a experiência no local com paisagem deslumbrante. Nos comentários, ela recebeu elogios. "A bicha é um desaforo de bonita, crendeuspai", brincaram ao verem o resultado dos registros. "Meu insta travou com tanta beleza", falaram.

Na última semanas, antes de fazer a viagem importante a trabalho, Ana Paula Siebert mostrou como fez para a filha, Vicky Justus, de 4 anos lidar com sua ausência. Essa foi a primeira vez que a influenciadora ficou mais tempo fora de casa e construiu uma tabela para a herdeira saber lidar com a saudade.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Ana Paula Siebert Justus (@anapaulasiebert)

Roberto Justus reage ao ver novo visual de Ana Paula Siebert

A influenciadora digital e empresária Ana Paula Siebert tem recebido inúmeros elogios por seu novo visual! Na manhã do último sábado, 9, a famosa surpreendeu os seguidores ao revelar que deixou os fios longos para trás e resolveu cortá-los na altura dos ombros.

Em seu Instagram oficial, Ana Paula compartilhou um vídeo exibindo a transformação radical e ressaltou o quanto adorou a mudança. Além dos internautas, que prontamente aprovaram o resultado, o empresário Roberto Justus, marido da influenciadora, também reagiu ao se deparar com as novas madeixas da companheira. Saiba mais aqui!

