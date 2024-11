Ana Maria Braga encanta ao celebrar o aniversário da neta: 'Amor da vó'

A apresentadora Ana Maria Braga encantou os seguidores ao postar um clique da neta, Hima, e prestar uma bela mensagem em seu aniversário

Ana Maria Braga encantou os seguidores das redes sociais ao compartilhar um clique da neta, Hima. A menina, herdeira de Mariana Maffeis, sua filha, completou 1 aninho nesta quarta-feira, 13, e a vovó coruja fez questão de comemorar.

Em seu perfil no Instagram, a apresentadora do programa 'Mais Você', da Globo, compartilhou uma foto em que sua netinha aparece em um carrinho de brinquedo e se declarou para ela. "Hima, amor da vó. Hoje você completa seu primeiro aninho e meu coração transborda de alegria!", afirmou a artista.

"Você chegou para iluminar nossas vidas e é uma verdadeira bênção para nossa família. Que sua vida, que está só começando, seja cheia de sonhos realizados, amor e felicidade. Tenho certeza de que você tem um futuro lindo pela frente. Feliz primeiro aniversário. Eu te amo muito!", completou Ana Maria.

Mais cedo, Mariana resgatou uma foto do dia que filha e se declarou para ela. "Parabéns, filha nossa. Irmã amada. Você chegou e nos alegrou profundamente com sua pureza. Que siga sempre sendo quem és a nos mostrar o melhor da vida. Parabéns! Te amamos infinito!", escreveu a mamãe em um trecho.

Ana Maria Braga escolhe look transparente e deixa tatuagem à mostra

Nesta última segunda-feira, 11, Ana Maria Braga voltou ao Mais Você após se recuperar da Covid-19. Para a sua volta ao comando do matinal, a apresentadora escolheu um look ousado: uma blusa transparente com um super decote na frente e que deixava visível a tatuagem de borboleta que tem nas costas.

O Louro Mané foi quem chamou a atenção para o visual de Ana Maria. "Mas ela voltou na beca! Dá uma olhada na blusa da Ana Maria! É que vocês não estão vendo as costas. Dá uma levantadinha, Ana Maria, por gentileza? Mostra as costas dessa blusa. Olha ela, olha a ousadia. Ela está toda na transparência! Olha a tattoo!", disse o papagaio. "Ah, meu Deus! Nem eu tinha visto", respondeu Ana Maria. Veja o look!

