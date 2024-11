Ana Maria Braga escolhe look transparente e deixa tatuagem à mostra

Em retorno ao Mais Você, Ana Maria Braga apostou em um look transparente e surpreendeu ao mostrar tatuagem nesta segunda-feira, 11

Nesta segunda-feira, 11, Ana Maria Braga voltou ao Mais Você após se recuperar da Covid-19. Para a sua volta ao comando do matinal, a apresentadora escolheu um look ousado: uma blusa transparente com um super decote na frente e que deixava visível a tatuagem de borboleta que tem nas costas.

O Louro Mané foi quem chamou a atenção para o visual de Ana Maria, após ela explicar que não teve sintomas fortes ao testar positivo para a Covid-19 pela quinta vez e que ficou bem, em casa, na última semana.

"Mas ela voltou na beca! Dá uma olhada na blusa da Ana Maria! É que vocês não estão vendo as costas. Dá uma levantadinha, Ana Maria, por gentileza? Mostra as costas dessa blusa. Olha ela, olha a ousadia. Ela está toda na transparência! Olha a tattoo!", disse o papagaio. "Ah, meu Deus! Nem eu tinha visto", respondeu Ana Maria.

Depois de mostrar o look, que também contava com uma calça larga florida, ela foi elogiada pelo Louro: "Tá lindona!", falou o papagaio. "Obrigada, meu amor! Assim é até bom chega em casa, né?", brincou a apresentadora.

Foto: Reprodução / Globo

Vale lembrar que a apresentadora tatuou uma borboleta nas costas para cobrir o nome do ex-marido, Marcelo Frissoni, com quem foi casada por sete anos. Ela tatuou o nome do ex em 2010, quando ainda estavam juntos. Marcelo retribuiu a homenagem um ano depois tatuando o nome da apresentadora no mesmo lugar.

Ana Maria Braga questiona história da novela Mania de Você

Ana Maria Braga questionou uma das próximas tramas da novela Mania de Você, da Globo. Durante o programa Mais Você da manhã desta segunda-feira, 11, a comunicadora ficou sabendo que a personagem Viola (Gabz) vai passar por uma fase ruim e será acusada de roubar as receitas de Luma (Agatha Moreira). Com isso, ela revelou a escolha de acusar a personagem de roubar receita.

O assunto começou quando Tati Machado contou: “A Luma vai assumir tudo, Ana. Vai falar que a Viola roubou toda das receitas dela. Vai ter um show naquele restaurante, vai ter polícia. E o Rudá também tem muito risco de ser preso”. Então, Ana Maria perguntou: “E vai ter polícia? Mas não tem como roubar receita. Na real, isso não existe. Qualquer pessoa pode copiar a receita de qualquer pessoa, porque é livre, é domínio público. E agora, como é que faz? Tem que avisar o pessoal da novela”.