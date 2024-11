Ana Maria Braga fala sobre a filha ter seguido seu caminho: 'Contrárias'

No aniversário da filha, Ana Maria Braga fala sobre personalidade ousada e autêntica da herdeira; veja a declaração da apresentadora

A apresentadora Ana Maria Braga fez uma declaração para a filha, Mariana Maffeis, nesta sexta-feira, 08. Em sua rede social, a comunicadora global postou uma foto cheia de carinho com a herdeira e usou o registro para homenageá-la em seu aniversário.

Em seu texto, a loira falou sobre a personalidade diferenciada da filha, que segue uma vida mais natural e simples, morando mais perto da natureza. Ana Maria Braga então enalteceu as virtudes de Mariana, herdeira que lhe deu quatro netos.

"Maricota, hoje celebro com todo meu coração mais um ano da sua vida. Tenho tanto orgulho de você, da coragem com que construiu o seu caminho, mesmo diante de tantas opiniões contrárias. Sempre foi assim: ousada, determinada e fiel ao seu próprio coração", comentou sobre a aniversariante ser autêntica.



"Feliz aniversário, minha filha. Que a vida continue te presenteando com sabedoria e saúde, e que você nunca perca essa determinação que tanto admiro. Te amo imensamente", declarou-se a apresentadora que mandou flores para a filha no aniversário.

Vale lembrar que Ana Maria Braga está construindo uma grande casa sustentável para a filha. Nas últimas semanas, Mariana Maffeis postou fotos revelando como anda a obra. Meses atrás, ela já havia postado outros cliques da construção e dado alguns detalhes. "Para quem perguntou sobre sustentabilidade, além do uso da terra crua, investimos numa cisterna de captação de água de chuva para uso nas latrinas, lavagem geral e lavagem de roupas", contou.

Filha de Ana Maria Braga explica por que decidiu morar no interior

Mariana Maffeis revelou os motivos de sua ida para Botucatu, a 230 quilômetros de São Paulo. Em entrevista ao Domingo Espetacular, da Record, ela disse que tem sorte de poder decidir seu próprio estilo de vida e quer envelhecer da melhor maneira possível. Além disso, sua mudança para o interior ocorreu de forma natural.

"Eu estou com 41 anos, esses anos vamos acumulando gostos, escolhas, isso constrói um estilo de vida, mas não é uma coisa que você pode escolher como uma música, eu fui escolhida por esse estilo de vida", disse. "Tem a agricultura natural, estilo de vida saudável, e Botucatu foi eleita a melhor cidade para envelhecer", continuou. Leia mais o que ela falou aqui.

