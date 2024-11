Filha de Ana Maria Braga resgata registro de parto domiciliar: 'Família linda'

Filha da apresentadora Ana Maria Braga, Mariana Maffeis celebrou o aniversário da filha caçula, Hima, que completa 1 ano nesta quarta-feira, 13

Filha da apresentadora Ana Maria Braga, Mariana Maffeis usou as redes sociais para celebrar o aniversário da filha caçula, Hima, que completa 1 ano nesta quarta-feira, 13. Em uma publicação no Instagram, a professora de ioga resgatou uma foto do dia que a pequena nasceu em um parto domiciliar e se declarou para ela.

"Após dias agitados de viagem para competição, dormida em barraca e muito vai e vem, chegou Hima numa noite escura de lua nova. Chegou tranquila num parto belo em que somente a família esteve presente. Hima foi recebida e nos abençoou com seu semblante forte e doce, como segue sendo", relembrou a professora de ioga na legenda da publicação.

"Parabéns, filha nossa. Irmã amada. Você chegou e nos alegrou profundamente com sua pureza. Que siga sempre sendo quem és a nos mostrar o melhor da vida. Parabéns! Te amamos infinito!", encerrou a herdeira de Ana Maria.

Nos comentários, diversas mensagens de carinho."Parabéns, Himinha de sorte! LINDA foto que também me traz as melhores memórias!", disse uma. "Que exemplo de mulher e mãe você é Mariana! Parabéns pela sua coragem e determinação em ser feliz e criar bem seus filhos", escreveu outra.

"Parabéns família, muita saúde e felicidades para Hima. Obrigada por apresentar outro conceito de vida. Muita admiração por vocês", desejou uma terceira. "Parabéns! Família linda. Saúde e felicidades a toda a família. Abraços para Varuna e Joana", escreveu outro.

Vale lembrar que, além de Hima, Mariana é mãe de Joana, de 13, Maria, de 8, que são fruto de sua antiga relação com Paschoal Feola. EVaruna, de 2, do atual relacionamento com o professor Badarik González.

Filha de Ana Maria Braga rebate crítica sobre seu estilo de vida: ‘Não tenho que fingir’

Mariana Maffeis tem um jeito particular de viver sua vida e criar seus filhos. Ela é adepta de filosofias que prezam pela harmonia com a natureza e mora no interior de São Paulo para dar uma vida mais tranquila aos filhos. Porém, ela foi alvo de críticas na internet e rebateu um desses comentários.

“Fingir que não é rica deve dar um trabalhão”, disse um internauta. Então, ela fez questão de responder e defender o seu estilo de vida. “Muito pelo contrário. Não tenho que fingir, somente viver. Não preciso da tua preocupação comigo, então pode voltar à tua programação normal da tua vida mesmo. Passar bem”, respondeu. Leia mais!

