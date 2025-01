Virginia se derrete ao falar sobre Zé Felipe: 'Deus colocou o homem da minha vida no meu caminho'

Em depoimento à Revista CARAS, Virginia Fonseca detalha a relação com o marido, o cantor Zé Felipe; casados desde 2021, eles têm três filhos

Virginia Fonseca (25) definitavamente é uma potência nas redes sociais. Casada desde 2021 com o cantor Zé Felipe (26), ela assegura que o apoio do marido e da família são parte do motivo para ter alcançado o sucesso em sua carreira.

Escolhida como a terceira colocada no ranking dos 10 criadores de conteúdo mais queridos pelos leitores da CARAS Brasil, Virginia conta, em depoimento exclusivo à Revista, que o cantor é o grande amor de sua vida .

"Deus realmente colocou o homem da minha vida no meu caminho porque o Zé é o tipo de pessoa que me dá força para sonhar, para realizar e que tem esse lado família muito forte, assim como eu. É difícil de explicar, mas ele é especial. Eu o amo, amo nossa família e tudo o que construímos juntos."

Dona de 50 milhões de seguidores apenas no Instagram, a influenciadora precisa conciliar a carreira como empresária e apresentadora com a maternidade. "Nem sempre é fácil, mas é algo que me fortalece e me faz buscar ser a melhor versão de mim mesma todos os dias", acrescenta.

"Hoje, gerencio minha própria marca, empreendo e levo meus sonhos adiante com muito trabalho, dedicação e fé em Deus. E, claro, a maternidade me transformou. A chegada dos meus filhos me deu um novo motivo para lutar e um novo tipo de amor para compartilhar. Agradeço a Deus todos os dias por me presentear com uma família que me apoia, sem eles não estaria aqui hoje."

