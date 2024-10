CARAS Criadores de Conteúdo: Conheça os 10 nomes favoritos do público

Leitores de CARAS escolheram o Top 10 Criadores de Conteúdo e a votação da grande final já está no ar. Saiba mais

A grande final da votação para escolher os favoritos do público para a CARAS Criadores de Conteúdo já está no ar. O público pode votar até o dia 14/10/2024 por meio do link oficial (clique aqui).

A fase final conta com os 10 finalistas que foram escolhidos pelo público nas votações anteriores, sendo eles: Alvaro, Yasmin Castilho, Virginia Fonseca, Carlinhos Maia, Lucas Guedez, Daniela Choma, Arthur Paek, Rafael Uccman, Lucas Rangel e Jéssica Fidélis. Conheça mais sobre eles aqui:

1º Alvaro

Natural de Maceió, Alagoas, Álvaro viralizou nas redes sociais em 2017 com um vídeo de apenas 12 segundos de duração, intitulado 'O Homem Itaipava'. De lá para cá, ele compartilha vídeos de humor ao lado da família e amigos, além de exibir sua rotina diária e mostrar viagens e memes na internet aos mais de 14 milhões de seguidores.

2º Yasmin Castilho

A primeira colocada é Yasmin Castilho. Conhecida por seu humor leve e contagiante, a influenciadora é natural de Itajaí, litoral norte de Santa Catarina. Diariamente, ela compartilha sua rotina com seus mais de 4 milhões de seguidores. Casada com Lucas Provesi, ela é mãe do pequeno Bento. Em suas redes sociais é possível encontrar um pouco de tudo: conteúdos sobre trabalho, casamento, fé, pets, viagens, receitas e muito mais!

3º Virginia Fonseca

Sendo uma das criadoras de conteúdos mais virais dos últimos anos, Virginia Fonseca nasceu nos Estados Unidos e ganhou reconhecimento publicando vídeos no Youtube. Casada com o cantor Zé Felipe, ela encanta os internautas diariamente ao registrar sua rotina com os filhos, Maria Alice, Maria Flor e José Leonardo. Além de comandar o 'Sabadou com Virginia', no SBT, a empresária é dona de uma marca de cosméticos que fatura milhões anualmemente.

4º Carlinhos Maia

Com 30 milhões de seguidores apenas no Instagram, Carlinhos Maia nasceu em Maceió e viralizou nas redes sociais lá em 2016 quando viralizou com vídeos de humor sobre o dia a dia da Vila Primavera, uma rua sem saída onde morava com seus pais. Com mais de 8 milhões de visualizações por story, os conteúdos do influenciador chegam a cerca de 70 milhões de views diários com momentos de sua vida ao lado do marido, Lucas Guimarães.

5º Lucas Guedez

Querido pelo público, Lucas Guedez cresceu nas redes sociais fazendo parte do ramo do humor. Atualmente ao lado de Virginia no 'Sabadou com Virginia', ele também já esteve à frente do 'PocCast', junto com Rafa Uccman. Com mais de 8 milhões de seguidores em seu perfil no Instagram, o influenciador arranca risadas do público com seu jeito alegre e suas piadas. Além disso, os internautas amam acompanhar seu dia a dia nos Stories.

6º Daniela Choma

Com mais de 10 milhões de seguidores, entre TikTok e Instagram, a paranaense Daniela Choma, de 24 anos, começou a gravar conteúdo na pandemia lá em 2020, quando estava grávida da primeira filha, Jade. O conteúdo da influenciadora vai de receitas de brigadeiro de chuchu e salgadinhos fits ao dia a dia da maternidade ao lado de seu marido, Alisson Candeo.

7º Arthur Paek

Com mais de 5 milhões de seguidores, Arthur Paek viralizou com seus vídeos de receita com edições dinâmicas e pratos de dar água na boca. Além de brilhar na cozinha sozinho, o influenciador conta com participações icônicas de grandes personalidades brasileiras, como cantores, atores e outros criadores de conteúdo. E entre uma receita e outra, ele não deixa de honrar sua descendência sul-coreana fazendo delícias típicas do país.

8º Rafael Uccman

Acumulando mais de 10 milhões de seguidores no Instagram, Rafa Uccman nasceu em Fernandópolis, no interior de São Paulo, e começou na internet produzindo conteúdos para o Snapchat. Além de já ter estado ao lado de Lucas Guedez no 'PocCast', Rafa alegra os internautas ao compartilhar sua rotina de forma leve e cheia de piadas. Nas redes sociais, Uccman frequentemente arranca suspiros ao compartilhar suas montagens com looks femininos.

9º Lucas Rangel

Conhecido por estar por dentro das tendências e inovar em vídeos descontraídos e bem humorados, Lucas Rangel acumula mais de 23 milhões de seguidores. Ele ganhou o público com sua personalidade espontânea. Natural de Belo Horizonte, Minas Gerais, ele compartilha sua rotina com a familía e amigos, além de sempre trazer um produto diferentão para testar junto com os fãs. O influenciador se casará, em novembro deste ano, com o namorado Lucas Bley.

10º Jéssica Fidélix

Acumulando mais de 2 milhões de seguidores, a influenciadora Jéssica Fidélix ganhou o carinho do público com seu jeito espontâneo de ser! Nas redes sociais, ela compartilha ideias de looks icônicos, além de divertir os internautas diariamente compartilhando sua rotina com a família. E nem sempre ela está sozinha nessa. A filha, Helena, também surge no perfil da mamãe para arrancar risadas do público enquanto segue os passos de Jéssica.