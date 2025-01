Jéssica Fidélix perpetua o legado da mãe: ‘Tudo que sou devo às sementes que ela plantou em mim’

Em depoimento à Revista CARAS, a influenciadora digital Jéssica Fidélix lembra com carinho da mãe, Dionice, que deixou um legado importante para ela

A influenciadora digital Jéssica Fidélix (32) – que ocupa o décimo lugar no ranking dos 10 criadores de conteúdo mais queridos pelos leitores da CARAS Brasil – fala sobre sua trajetória de superação e relembra a importância da mãe em sua vida, em depoimento exclusivo à edição especial de Criadores de Conteúdo da Revista CARAS. Com a morte de Dionice, a famosa encontrou apoio no pai e nos três irmãos. "Tudo que sou hoje devo às sementes que ela plantou em mim", afirma.

Nascida e criada em Resende, no interior do Rio de Janeiro, Jéssica passou praticamente toda a vida em uma comunidade chamada Vicentina. Ela conta que cresceu ao lado de três irmãos, que sempre foram seu apoio. "Sou filha de Dionice, que, infelizmente, já não está mais entre nós, mas seu legado e amor me acompanham todos os dias. Ela foi uma mulher guerreira, de fé inabalável, e acredito que tudo o que sou hoje devo às sementes que ela plantou em mim", fala.

"Meu pai é Ailton, um homem trabalhador que sempre fez o possível para nos dar o melhor. Cresci cercada de amor e com três irmãos que sempre foram meu apoio, ainda mais após a morte da minha mãe. Minha infância foi marcada por momentos simples, de brincadeiras na rua: taco, queimada, elástico… Aprendi cedo a valorizar as pequenas alegrias e a ter gratidão, mesmo nos dias mais difíceis", completa.

A trajetória de Jéssica na internet começou há nove anos, quando, ainda sem grandes pretensões, decidiu compartilhar vídeos de maquiagem e cabelo no YouTube. "Na época, não tinha recursos nem equipamentos profissionais; usava o que tinha em casa, com a luz natural e um celular simples. Mas o que eu tinha de sobra era vontade. Desde então, muita coisa mudou", destaca.

Aos seus seguidores, a influenciadora costura mostrar sua vida de verdade, com seus altos e baixos, vitórias e dificuldades. "E talvez seja isso que faça as pessoas se identificarem. Quando penso em tudo o que passei, nos obstáculos que superei, fico ainda mais grata pelo que vivo hoje", reforça.

"A fé que minha mãe tinha em mim, a força do meu pai, o apoio do meu marido, o amor da Helena e o carinho dos meus seguidores: tudo me impulsiona a seguir. Espero que, ao lerem minha história, as pessoas se sintam inspiradas a não desistirem dos seus sonhos. Se eu pudesse dar um conselho para cada pessoa que me acompanha, seria este: nunca deixe de acreditar", continua a mãe de Helena (8).

