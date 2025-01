Influenciadora se inspirou em filme de Fernanda Torres para projeto sobre maternidade

Em depoimento à Revista CARAS, Yasmin Castilho dá detalhes sobre o quadro Ainda Estou Aqui, que carrega o nome do filme estrelado por Fernanda Torres

Dona de uma legião de fãs e seguidores, Yasmin Castilho (27) viu sua vida se transformar com a chegada da maternidade e o nascimento de Bento. Pensando nisso, ela criou um quadro nas plataformas digitais chamado Ainda Estou Aqui —mesmo nome do filme estrelado por Fernanda Torres(59)— para contar seu dia a dia como mãe de primeira viagem.

A influenciadora, que ocupa o segundo lugar no ranking dos 10 criadores de conteúdo da CARAS Brasil, contou em depoimento exclusivo à Revista como o quadro surgiu. "Pouco depois de o meu filho nascer, eu lancei um projeto no Instagram chamado Ainda Estou Aqui, dividindo essa minha nova fase e todos os sentimentos de uma 'recém-mãe'."

A série, que carrega o título do filme que trouxe o prêmio Globo de Ouro na categoria de Melhor Atriz em Filme de Drama para Fernanda Torres , foi um sucesso na internet. Em seus sete episódios, o projeto alcançou cerca de 72 milhões de visualizações.

Leia também: Yasmin Castilho transformou a rede social em ofício com leveza: 'Mostro as dores e as delícias'

"Eu queria mostrar que ter filhos é bom! Junto com o maior amor do mundo, vem o maior desafio também! Eu postei muitas coisas boas sobre maternidade, porque eu não achava esse tipo de conteúdo com tanta facilidade e queria mostrar que vale a pena."

Castilho assegura que, apesar de desafiadora, a maternidade está sendo a melhor experiência de sua vida. Desde a transformação na rotina às mudanças no corpo, ela diz que conseguiu se adaptar e não se pressionar neste momento da vida.

"Engordei 15 kg durante a gestação e achei que meu corpo iria demorar mais para voltar, tenho uma vida saudável e achei, sim, que essa volta seria boa, mas fiquei surpresa. Treinei até as últimas semanas, continuei com minha alimentação saudável. Além disso, tenho uma genética boa. Senti zero pressão interna minha para voltar a ser exatamente como eu era antes."

Leia mais em: Após vitória no Globo de Ouro, Fernanda Torres será entrevistada por Jimmy Kimmel

VEJA PUBLICAÇÃO RECENTE DE YASMIN CASTILHO EM SEU PERFIL DO INSTAGRAM: