Famosa desbanca Virginia em festa de 50 milhões e tem look escolhido como o melhor; saiba quem!

De acordo com os resultados parciais da enquete da CARAS Brasil, uma convidada da festa de 50 milhões de Virginia Fonseca teve o melhor look da noite!

Virginia Fonseca (25) reuniu um verdadeiro time de celebridades na noite da última quarta-feira, 18, para celebrar seus 50 milhões de seguidores no Instagram. Os convidados se empenharam nos looks e, uma celebridade em especial desbancou a influenciadora e teve sua roupa escolhida a melhor do evento. Saiba a seguir quem é!

A CARAS Brasil escolheu 20 das celebridades que estiveram presentes na festa de Virginia para competirem pelo melhor look. De acordo com os leitores, a dona do primeiro lugar é a ex-BBB Eslovênia Marques (28), que recebeu 52,7% dos votos.

O pódio segue com a dona da festa em segundo lugar, com 9,5% das escolhas, e é completo com um empate entre Poliana Rocha (48) e Yasmin Brunet (36). Apesar dos estilos bastante diferentes, as duas receberam 5,45% dos votos.

Além do top 3 nomes como Zé Felipe (26), Leonardo (61), Maiara (36), Maraisa (36), João Silva (20), Regina Volpato (56), Naiara Azevedo(36), Wanessa (41), Gabi Martins (28) e outros famosos marcaram presença na noite especial.

