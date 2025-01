Virginia revela transformações da maternidade: 'Novo motivo para lutar'

Em depoimento exclusivo à edição especial de Criadores de Conteúdo da Revista CARAS, Virginia Fonseca também reflete sobre as críticas que recebe

Em pouco tempo Virginia Fonseca (25) viu sua vida se transformar completamente, desde a profissão até o relacionamento. Porém, a influenciadora digital assegura que a maior mudança que vivenciou foi a chegada dos filhos, Maria Alice(3), Maria Flor(2) e José Leonardo, de quatro meses.

Escolhida como a terceira colocada no ranking dos 10 criadores de conteúdo mais queridos pelos leitores da CARAS Brasil, Virginia diz que com o nascimento dos herdeiros, ganhou um novo sentido na vida . "A chegada dos meus filhos me deu um novo motivo para lutar e um novo tipo de amor para compartilhar."

Apesar de não ser fácil conciliar a rotina de influenciadora, apresentadora, empresária e mãe, ela afirma que entende seu propósito e encontra forças na família. Até quando recebe críticas quanto a sua maternidade, consegue focar no que realmente importa.

Leia também: Virginia sobre sucesso no mundo digital: 'Não tenho medo de mostrar vulnerabilidades'

"Sinto que a internet também dá esse espaço para as pessoas falarem o que bem entendem. Umas julgam, outras apoiam e a vida é assim. O ponto mais importante é você saber da sua própria verdade e também achar um caminho para conseguir absorver tudo aquilo que te eleva e te impulsiona, sejam as críticas ou elogios", completa.

"Ser influenciadora é muito mais do que apenas mostrar uma vida perfeita. É sobre entender que impactamos vidas, que temos a responsabilidade de passar uma mensagem verdadeira e inspiradora", diz. "A internet tem seus contras e, às vezes, as pessoas machucam os outros com o excesso de críticas. Mas ela também te ensina a ganhar muita maturidade com as pancadas que você toma durante o caminho. Acredito que tudo é uma constância."

Leia mais em: Diagnóstico e tratamento de luxo: relembre tudo sobre o pós-parto de Virginia

CONFIRA PUBLICAÇÃO RECENTE DE VIRGINIA FONSECA EM SEU PERFIL DO INSTAGRAM: