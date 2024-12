Virginia sobre sucesso no mundo digital: 'Não tenho medo de mostrar vulnerabilidades'

Em depoimento exclusivo à edição especial de Criadores de Conteúdo da Revista CARAS, Virginia Fonseca celebra própria atração no SBT

Virginia Fonseca (25) ocupa o terceiro lugar no ranking dos 10 criadores de conteúdo mais queridos pelos leitores da CARAS Brasil. Abaixo, a influenciadora digital deixa um depoimento exclusivo à Revista, e fala sobre a importância de mostrar suas vulnerabilidades para os 50 milhões de seguidores nas redes sociais. Confira!

Para muitos, sou conhecida como influenciadora digital, empresária, apresentadora e mãe. Ser eleita em 3º lugar entre os melhores influenciadores do ano pela Revista CARAS é uma grande conquista, mas por trás desse título tem muita história, desafios e aprendizado.

Minha vida sempre foi uma jornada de muitos altos e baixos, e acho que isso é o que me define. Cresci em meio a muitas mudanças, minha família sempre se adaptando e se reinventando. Nasci nos Estados Unidos, mas minha essência é 100% brasileira e, com o tempo, encontrei minha paixão em me comunicar, em me conectar com as pessoas e em inspirá-las a serem autênticas.

No começo, não imaginava que poderia fazer da internet um trabalho. Tudo era uma grande brincadeira, postava sobre meu dia a dia, mas foi quando percebi o impacto que minha voz poderia ter que comecei a me dedicar com mais seriedade.

A partir daí, criei conteúdos autênticos, me expus de forma transparente e sempre fui eu mesma. Acredito que esse foi o segredo para as pessoas se conectarem comigo. Quem me acompanha sabe que não tenho medo de mostrar minhas falhas e vulnerabilidades, e é isso que fortalece o laço com meu público.

Ser influenciadora é muito mais do que apenas mostrar uma vida perfeita. É sobre entender que impactamos vidas, que temos a responsabilidade de passar uma mensagem verdadeira e inspiradora. E foi com esse propósito que me aventurei também no mundo dos negócios.

Hoje, gerencio minha própria marca, empreendo e levo meus sonhos adiante com muito trabalho, dedicação e fé em Deus. E, claro, a maternidade me transformou. A chegada dos meus filhos me deu um novo motivo para lutar e um novo tipo de amor para compartilhar.

Conciliar a vida de influenciadora, apresentadora e empresaria com a de mãe nem sempre é fácil, mas é algo que me fortalece e me faz buscar ser a melhor versão de mim mesma todos os dias. Agradeço a Deus todos os dias por me presentear com uma família que me apoia, sem eles não estaria aqui hoje.

E Deus realmente colocou o homem da minha vida no meu caminho porque o Zé Felipe (26) é o tipo de pessoa que me dá força para sonhar, para realizar e que tem esse lado família muito forte, assim como eu. É difícil de explicar, mas o meu Zé é especial. Eu o amo, amo nossa família e tudo o que construímos juntos.

Sinto que a internet também dá esse espaço para as pessoas falarem o que bem entendem. Umas julgam, outras apoiam e a vida é assim. O ponto mais importante é você saber da sua própria verdade e também achar um caminho para conseguir absorver tudo aquilo que te eleva e te impulsiona, sejam

as críticas ou os elogios.

A internet tem seus contras e, às vezes, as pessoas machucam os outros com o excesso de críticas. Mas ela também te ensina a ganhar muita maturidade com as pancadas que você toma durante o caminho. Acredito que tudo é uma constância.

O importante é não se perder no caminho, manter sua verdade e seguir naquilo que você realmente acredita. Nada é tão poderoso quanto passar a sua verdade! Quanto à perseguição, isso é coisa da internet. Todo o percurso até aqui serviu de aprendizado e como disse, o que vale é a verdade.

Ver meu nome entre os melhores influenciadores do ano é uma recompensa, mas, mais do que isso, é um reconhecimento de tudo o que construí até aqui. É a prova de que ser autêntica, verdadeira e transparente vale a pena. Obrigada a todos que torcem por mim e que me acompanham. Obrigada, Deus, a Ele toda a honra e a glória sempre.

