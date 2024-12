Jéssica Fidélix supera desafios rumo ao sucesso: 'Realização de uma antiga promessa'

Em depoimento exclusivo à edição especial de Criadores de Conteúdo da Revista CARAS, Jéssica Fidélix recorda trajetória e se declara à filha, Helena

Jéssica Fidélix (32) ocupa o décimo lugar no ranking dos 10 criadores de conteúdo mais queridos pelos leitores da CARAS Brasil. Abaixo, a influenciadora digital deixa um depoimento exclusivo à Revista, e fala sobre sua trajetória de superação e sucesso no mundo da web. Confira!

Sou Jéssica do Nascimento de Sousa Fidélix, tenho 32 anos e sou casada com Wellington Rodrigues. Juntos temos uma filha, Helena (8). Ela é a minha alegria. Sempre nos dizem que ela é minha cópia perfeita, na aparência e na personalidade.

Nasci e cresci em Resende, no interior do Rio de Janeiro, e passei praticamente toda a minha vida em uma comunidade chamada Vicentina. Sou filha de Dionice, que, infelizmente, já não está mais entre nós, mas seu legado e amor me acompanham todos os dias. Ela foi uma mulher guerreira, de fé inabalável, e acredito que tudo o que sou hoje devo às sementes que ela plantou em mim.

Leia também: CARAS Criadores de Conteúdo: Conheça os 25 influenciadores favoritos do público

Meu pai é Ailton, um homem trabalhador que sempre fez o possível para nos dar o melhor. Cresci cercada de amor e com três irmãos que sempre foram meu apoio, ainda mais após a morte da minha mãe. Minha infância foi marcada por momentos simples, de brincadeiras na rua: taco, queimada, elástico… Aprendi cedo a valorizar as pequenas alegrias e a ter gratidão, mesmo nos dias mais difíceis.

Minha trajetória na internet começou há nove anos, quando, ainda sem grandes pretensões, decidi compartilhar vídeos de maquiagem e cabelo no YouTube. Na época, eu não tinha recursos nem equipamentos profissionais; usava o que tinha em casa, com a luz natural e um celular simples. Mas o que eu tinha de sobra era vontade. Desde então, muita coisa mudou.

Os vídeos caseiros ganharam forma, o conteúdo foi se transformando e meu público começou a crescer. Aos poucos, percebi que o que as pessoas amavam não era só o conteúdo de beleza, mas a forma leve e divertida dos assuntos.

O ano de 2021 foi um divisor de águas. Enfrentamos momentos de extrema dificuldade. Faltou dinheiro para o básico e houve dias em que a incerteza tomou conta da nossa casa. Lembro-me de uma noite em particular, quando as contas estavam atrasadas e eu me perguntei como iríamos pagar a luz ou comprar comida na semana seguinte.

Foi um período de muita angústia, mas também de união familiar. Graças a Deus e ao apoio dos meus familiares, conseguimos passar por isso. Hoje, quando olho para trás, vejo o quanto cresci e amadureci. Minha mãe recebeu uma promessa de Deus sobre minha vida quando eu tinha 5 anos e essas palavras ecoam em mim até hoje. O que vivo hoje é a realização de uma promessa feita lá atrás, uma promessa que parecia distante, mas que minha mãe acreditou.

Nos últimos anos, tive a oportunidade de trabalhar com mais de 50 marcas renomadas. Não foi fácil chegar até aqui. Foram noites em claro, muita dedicação, aprendizado e também erros, dos quais tirei valiosas lições. Meu nicho é humor, moda e beleza, mas é o carinho e a interação com meus seguidores que realmente fazem tudo valer a pena.

Cada mensagem, cada comentário positivo e até mesmo os haters são motivos para eu aprimorar e trazer o melhor para quem me acompanha. Helena é parte essencial dessa jornada. As pessoas amam vê-la em meus vídeos e eu amo compartilhar um pouco do nosso dia a dia juntas. Ela é engraçada e sempre consegue arrancar risadas dos seguidores, assim como faz comigo todos os dias.

Ter a Helena como parte do meu conteúdo é algo natural. Ela é a extensão de mim e torna o trabalho ainda mais especial. A relação com meu cabelo também sempre foi intensa e desafiadora. Na escola, ele era motivo de muitos apelidos e, infelizmente, de momentos de bullying que marcaram uma fase difícil da minha vida.

Por muito tempo, tentei me adaptar aos padrões e esconder meus cachos, acreditando que eles eram algo a ser corrigido. Mas, com o tempo, comecei a me questionar: por que eu deveria mudar quem sou para me encaixar? Foi assim que entrei na transição capilar, um processo de autoconhecimento e aceitação que não foi fácil, mas foi profundamente transformador.

À medida que fui abraçando meus cachos, percebi que muitas meninas estavam na mesma luta, buscando se conectar com sua beleza natural. Ver essas mulheres me pedindo dicas sobre minha finalização e compartilhando suas histórias me deu ainda mais força para seguir nesse caminho.

Meu cabelo, antes motivo de insegurança, agora é símbolo de empoderamento e conexão com tantas mulheres incríveis que seguem esse movimento. Meus cachos são parte da minha história e da minha identidade —e quero que todas saibam que nosso cabelo é lindo exatamente do jeito que é.

Por fim, poder contar minha história em uma revista como a CARAS é a realização de um sonho. Nunca imaginei que estaria aqui, dividindo essa jornada com tantas pessoas. É emocionante perceber que minha voz chegou tão longe, que minha história tocou corações e inspirou pessoas. Sei que não sou perfeita, mas sou real.

Mostro minha vida de verdade, com seus altos e baixos, minhas vitórias e dificuldades. E talvez seja isso que faça as pessoas se identificarem. Quando penso em tudo o que passei, nos obstáculos que superei, fico ainda mais grata pelo que vivo hoje.

A fé que minha mãe tinha em mim, a força do meu pai, o apoio do meu marido, o amor da Helena e o carinho dos meus seguidores: tudo me impulsiona a seguir. Espero que, ao lerem minha história, as pessoas se sintam inspiradas a não desistirem dos seus sonhos. Se eu pudesse dar um conselho para cada pessoa que me acompanha, seria este: nunca deixe de acreditar.

CONFIRA PUBLICAÇÃO RECENTE DE JÉSSICA FIDÉLIX NO INSTAGRAM: