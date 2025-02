Virginia relembra início da carreira: 'Não imaginava que poderia fazer da internet um trabalho'

Em depoimento exclusivo à edição especial de Criadores de Conteúdo da Revista CARAS, Virginia Fonseca conta altos e baixos de sua jornada

Dona de uma verdadeira legião de fãs e seguidores, Virginia Fonseca (25) revela que nem sempre pensou que a internet poderia virar sua profissão. Empresária, influenciadora e apresentadora, ela conta que passou por muitos altos e baixos, e a chave para o sucesso veio de sua autenticidade e força de adaptação.

Escolhida como a terceira colocada no ranking dos 10 criadores de conteúdo mais queridos pelos leitores da CARAS Brasil, Virginia assegura que "por trás desse título tem muita história, desafios e aprendizado". Para ela, boa parte de sua jornada é definida pelos altos e baixos que enfrentou.

"Cresci em meio a muitas mudanças, minha família sempre se adaptando e se reinventando. Nasci nos Estados Unidos, mas minha essência é 100% brasileira e, com o tempo, encontrei minha paixão em me comunicar, em me conectar com as pessoas e em inspirá-las a serem autênticas."

"No começo, não imaginava que poderia fazer da internet um trabalho. Tudo era uma grande brincadeira, postava sobre meu dia a dia, mas foi quando percebi o impacto que minha voz poderia ter que comecei a me dedicar com mais seriedade", relembra.

Foi então que ela decidiu unir seu jeito de ser à visibilidade da internet, para inspirar outras pessoas a também serem elas mesmas. "A partir daí, criei conteúdos autênticos, me expus de forma transparente e sempre fui eu mesma. Acredito que esse foi o segredo para as pessoas se conectarem comigo. Quem me acompanha sabe que não tenho medo de mostrar minhas falhas e vulnerabilidades, e é isso que fortalece o laço com meu público."

CONFIRA PUBLICAÇÃO RECENTE DE VIRGINIA FONSECA EM SEU PERFIL DO INSTAGRAM: