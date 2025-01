Influenciadora Daniela Choma revela que gravidez foi seu ponto de virada: 'Crescer'

Em depoimento à Revista CARAS, a influenciadora Daniela Choma recorda momento em que começou a ter sucesso na web e exalta sua família

Mãe de Jade (4) e Aurora (2), a influenciadora Daniela Choma(26) já tinha uma relação de anos com a produção de conteúdo para a internet. Porém, foi durante sua primeira gravidez que ela ganhou o reconhecimento on-line e viu suas redes sociais crescerem cada vez mais.

Após anos tentando criar uma carreira na internet, ela tinha desistido e decidido cursar Biomedicina para abrir uma clínica estética e se tornar empreendedora. "[Foi quando] descobri a minha primeira gravidez, da Jade, em 2019. Com o início da pandemia, término dos estudos e a gravidez, seria difícil encontrar um emprego", recorda Daniela Choma , em depoimento exclusivo à Revista CARAS.

"Foi aí que comecei a gravar conteúdos relacionados a gravidez para o TikTok, uma rede social que era nova naquele momento, mas que estava prometendo crescer muito em 2020. E foi lá que as coisas começaram a dar certo. Aquele sonho foi se tornando realidade. Muitas grávidas se identificaram comigo por estarem passando pelas mesmas situações."

Choma, que ficou em sexto lugar no ranking dos 10 criadores de conteúdo mais queridos pelos leitores da CARAS Brasil, diz que a partir daquele momento conseguiu conquistar um grande público na internet e seguir a carreira de seus sonhos.

"Foi nesse momento que minhas redes sociais passaram a crescer. Eu e meu marido, que é meu braço direito e sempre esteve ao meu lado em todo esse processo, passamos a expandir nosso conteúdo e trazer coisas que gostávamos de fazer, como cozinhar. Um dia tivemos a brilhante ideia de fazer receitas diferentes. A primeira foi um brigadeiro de chuchu", completa.

Hoje, ela segue levando conteúdos de culinária para as redes sociais. Além disso, ela mostra o dia a dia com as pequenas e seu marido, Alisson Candeo (29), que a apoia em todas as produções de conteúdo como seu braço direito.

