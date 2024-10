Lideranças femininas destacam a importância do agronegócio no Brasil

No evento CARAS Country Talks, as lideranças femininas Ani Heinrich Sanders, Juliana Farah e Sônia Bonato abordam a importância do setor agro no país

Idealizado para homenagear as mulheres no agro, o projeto CARAS Country Talks reuniu dezenas de lideranças femininas nesta terça-feira, 15, no Blue Note São Paulo. A data foi especialmente escolhida por se tratar do Dia Internacional da Mulher Rural. O tema Compromisso Alimentar, Energético e Ambiental: Mulheres Agro Líderes foi abordado no segundo painel do evento, que contou com as participações de Ani Heinrich Sanders, Juliana Farah e Sônia Bonato.

No debate, mediado pelo professor José Luiz Tejon – considerado o maior conferencista na conjugação dos temas agronegócio, marketing, liderança e superação – os convidados puderam ouvir relatos de cada uma das conferencistas, como a de Ani, fundadora do Movimento Mulheres de Fibra e superintendente administrativa do Grupo Progresso.

“Eles não se adaptam. Eles ficam lá dois a três meses e retornam, porque a carência é muito grande. E tanto ter essa transformação, verticalizar, industrializar e contar a história do produto (...) Eu sempre falo, não adianta a gente falar em produto. Nós temos que falar do produtor e da propriedade. Porque o produto é o resultado final. Se o produto é certificado, nós temos que remeter a propriedade”, ressalta.

Juliana Farah, vice-presidente da Comissão Semeadoras do Agro da FAESP, também destaca a importância do sindicato rural. “Vai desde a mamografia a biópsia; totalmente assistida e custeada pelo sistema SENAR-AR e pelo sindicato rural. O grande protagonista dessa ação no município é o sindicato rural”, fala.

Com quase 30 anos de experiência e dona de uma trajetória inspiradora, a produtora rural e embaixadora do agro Sônia Bonato discursa entre as convidadas. “É um prazer estar aqui, quero agradecer a Caras, a iniciativa e a vocês que atenderam ao chamado. Aqui tem mulheres do Pará, do Piauí, do Tocantins, Minas Gerais, São Paulo”, diz.

Há dois anos, a CARAS vem dando destaque e acompanhando de perto as trajetórias das mulheres protagonistas dessa revolução, repercutindo seus propósitos e conquistas em 360°, através do seu site, por meio da coluna CARAS Country.

A iniciativa é promovida pela CARAS, apresentada por Vivo, patrocinada por JBS, Mitsubishi e FAESP e com apoio de Capoeira Café, Scania, Brie + BA5S, Orígeo, VL Accessoires e Blue Note São Paulo.