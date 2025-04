Adelaide Britto celebra sonho de entrar no agronegócio: 'Começamos tudo do zero'

Em entrevista à Revista CARAS, Adelaide Britto revela mais detalhes de como sua vida mudou drasticamente após entrar para o agronegócio há cinco anos

A vida de Adelaide Britto (48) mudou completamente quando, há quase cinco anos, ela e o marido, o empresário Severiano Britto (66), realizaram um grande sonho: entrar para o agronegócio. “Era um sonho e uma meta para nós dois. Trabalhamos muito até conseguirmos adquirir uma propriedade e, a partir daí, começamos tudo do zero”, relembra. Advogada de formação, atualmente, ela comanda a Agropecuária Campo Novo, no Maranhão, voltada para a cria, recria e engorda do gado Nelore. “O agro simplesmente transformou a minha vida e rotina por inteiro. Posso dizer que sou uma Adelaide antes e uma Adelaide depois, em todos os sentidos”, entrega ela.

O ritmo intenso na fazenda exige disciplina e disposição. Além de acompanhar de perto cada detalhe, ela também gerencia toda a parte administrativa e financeira, não só da fazenda, mas também das demais empresas que possui com seu eleito. “Vou encaixando tudo, organizando cada parte do meu dia. E, claro, tentando conciliar com a vida pessoal”, diz a empresária, que ainda atua como influenciadora e possui mais de 200 mil seguidores nas redes sociais.

Foto: Tony Mendes

Mesmo em um setor tradicionalmente masculino, Adelaide nunca se sentiu inferior por ser mulher. “Dificuldades sempre vão existir, mas isso não pode ser um impedimento. Acredito que nós, mulheres, devemos escolher o que queremos fazer sem nos sentirmos incapazes”, afirma ela, que busca manter o equilíbrio entre o trabalho e a família. “Fico muito tempo longe das minhas filhas e da minha mãe, então, eu uso a tecnologia a meu favor”, conta ela.

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Adelaide Britto (@adelaide_britto)

Leia também: Amado Batista vende fazenda no Mato Grosso por R$ 350 milhões; saiba tudo sobre a propriedade