José Luiz Tejon destaca virtudes das mulheres no agronegócio: ‘Liderança, empatia e responsabilidade’

No evento CARAS Country Talks, em São Paulo, o professor José Luiz Tejon destaca a força feminina no agronegócio e lista virtudes das mulheres que garantem o sucesso

A CARAS está promovendo, nesta terça-feira, 15, no Blue Note São Paulo, o CARAS Country Talks – projeto idealizado para homenagear as mulheres no agronegócio. A data foi especialmente escolhida por se tratar do Dia Internacional da Mulher Rural.

Segundo um estudo realizado pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa), Embrapa e IBGE, atualmente, as mulheres participam da administração de mais de 30 milhões de hectares de áreas agropecuárias, o que equivale a cerca de 8,4% da área total ocupada pelos estabelecimentos rurais no país.

Considerado o maior conferencista na conjugação dos temas agronegócio, marketing, liderança e superação, o professo José Luiz Tejon, mediador do encontro, destaca sete virtudes das mulheres que são de suma importância para o sucesso no agronegócio. “Em estudos que realizamos ao longo de nove anos, com milhares de mulheres no Congresso Nacional das Mulheres do Agro, encontramos sete virtudes das mulheres. E essas sete virtudes começam com uma. Quando perguntamos às mulheres: você é líder? Noventa por cento diz que sim. Portanto, vocês carregam dentro de vocês um compromisso íntimo de liderança”, diz.

“E liderança é ousadia. O líder não existe para fazer aquilo que as pessoas querem (...) O líder não existe para liderar o que quer. Portanto, liderança significa eu existo para fazer aquilo que tem que ser feito”, emenda o professor, ressaltando que a liderança é a virtude que abre as características da mulher dentro do agronegócio.

E entre as outras virtudes destacadas por Tejon – como resiliência e comunicação – também estão o empreendedorismo, a empatia e a responsabilidade. “Vocês gostam de ganhar dinheiro. É impressionante! Empreendedorismo, uma vontade de ganhar dinheiro, de serem capitalistas, de terem resultados. Outra virtude é o poder de empatia de vocês, afetividade, capital afetivo. Vocês chegam nos cérebros humanos através do coração. Esse poder biológico da mulher é gigantescamente forte e poderoso, e se vincula na importância da voz da mulher brasileira para o mundo, para vendermos cada vez mais as nossas realidades, que são espetaculares”, fala.

“E a sétima virtude, que fica demonstrada ao longo dos nossos encontros, é a responsabilidade. Ao mesmo tempo que vocês têm como virtude a liderança, a sétima é a responsabilidade. Vocês são preocupadíssimas com o meio ambiente, aspecto social, sucessão, recursos humanos, bem-estar animal; onde eu vejo um núcleo feminino, ali está acontecendo sempre uma ação social”, completa o professor.

Há dois anos, a CARAS vem dando destaque e acompanhando de perto as trajetórias das mulheres protagonistas dessa revolução, repercutindo seus propósitos e conquistas em 360°, através do seu site, por meio da coluna CARAS Country.

A iniciativa é promovida pela CARAS, apresentada por Vivo, patrocinada por JBS, Mitsubishi e FAESP e com apoio de Capoeira Café, Scania, Brie + BA5S, Orígeo, VL Accessoires e Blue Note São Paulo.