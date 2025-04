Costeleira Helô Palácio: conheça a história da especialista em fogo de chão

Como a paixão pela carne e pela inovação transformaram a carreira de Helô no agronegócio

Nascida em uma humilde família da pequena Oriente (6 mil habitantes), no interior de São Paulo, Helô Palácio, 40 anos, sempre esteve conectada às raízes do campo. Criada em um ambiente onde a simplicidade e os valores familiares eram prioritários, sua infância foi marcada por momentos de união em torno da música sertaneja e dos tradicionais churrascos em família.

Essa base cultural influenciou profundamente sua visão de mundo e sua abordagem à vida. O primeiro contato profissional com o agronegócio ocorreu ainda jovem, quando a formação em marketing a levou a estagiar em uma fazenda pioneira na seleção genética de gado Nelore. Esse emprego não apenas despertou sua paixão pela pecuária, mas também lhe apresentou o universo do melhoramento genético e da produção de carne de qualidade. Resultado? Hoje, Helô é especialista em churrasco, uma influenciadora digital conhecida por A Costeleira.

Apesar de sempre ter tido interesse em agronomia, Helô se graduou e pós-graduou em marketing. Construiu carreira como consultora estratégica e, com apenas 24 anos, já era professora universitária de marketing. “Ali, eu senti que precisava me vestir bem para ser respeitada pelos alunos, já que alguns eram até mais velhos que eu. Sabia que, mesmo com pouca idade, eu estava profissionalmente preparada para dar aulas; então, usei a ajuda da minha imagem apenas para me colocar”, lembra.

As roupas que usava no dia a dia e o constante contato com as boutiques para as quais prestava consultoria foram o pontapé inicial em sua carreira digital. “As pessoas começaram a pedir que eu mostrasse na internet como me vestia”, diz. Assim, em 2010, quando o Instagram estava nascendo, ela já tinha 30 mil seguidores e atraía os olhares de muitas marcas. Helô, porém, não queria que seu perfil se resumisse a conteúdos de beleza e lifestyle. “Eu fotografava de manhã e passava a tarde toda chorando, com medo de, depois de ter dedicado tantos anos da minha vida aos estudos, ser resumida à minha imagem”, lembra.

Foi após muitas tentativas de gravar conteúdos de diferentes assuntos que a grande virada aconteceu. Sempre convidada a cobrir eventos como influenciadora, Helô foi convidada para um festival de churrasco que acontecia em um rodeio onde estava trabalhando. “Aquele dia eu me apaixonei pelo churrasco, fiz amizade com toda a galera do movimento de valorização da carne de qualidade no Brasil. Senti que aquele era o meu lugar”, vibra.

Em 2017, mesmo sem saber cozinhar, foi convidada para entrar para o reality show culinário BBQ Brasil, do SBT. Ela aceitou a proposta e, em dois meses de preparação antes do programa começar, iniciou seus estudos sobre churrasco. Essa experiência desafiadora não apenas aumentou sua visibilidade, mas também solidificou sua reputação como especialista em churrasco.

Passou, então, a trabalhar com renomados chefs, participando de eventos de destaque e trazendo à tona sua paixão pela simplicidade e autenticidade na gastronomia. Em 2018, chegou, inclusive, a estagiar na Argentina com o chef Francis Mallmann, seu grande inspirador.

Sempre usando seu perfil nas redes sociais (@helopalacio) para mostrar que, com dedicação e paixão, é possível transformar desafios em oportunidades de crescimento, Helô participou de eventos icônicos, como o projeto Brahma Live, onde compartilhou o posto de apresentadora com o Fred do Desimpedidos (@fred); atuou na live de Gusttavo Lima, na Arena de Barretos, durante a pandemia; e foi até churrasqueira do programa do Faustão. “Estar nesses palcos transcendeu meus sonhos de infância”, relembra.

Em 2018, Helô Palácio fundou a BBQ Corporate, uma empresa especializada em churrasco para eventos corporativos e sociais fechados, que atende principalmente empresas do agronegócio. Como empresária, ela aprendeu a ter um novo olhar sobre a entrega e a operação dos serviços. O maior desafio que a impulsiona diariamente é a preparação da costela, uma carne notoriamente difícil de padronizar devido às variáveis que influenciam seu corte, criação e preparo.

Com mais de 20 toneladas de carne assada e mais de 200 mil pessoas servidas em festivais nacionais e internacionais, Helô garante que cada costela é única e que, mesmo fazendo costelas semanalmente, sempre enfrenta o medo de não acertar o ponto perfeito. Esse desafio constante a mantém motivada e comprometida, não permitindo que se acomode em sua expertise como A Costeleira. A BBQ Corporate alcançou um nível de excelência em eventos, especialmente em leilões de gado, onde o churrasco é transformado em um show que precisa ser servido impecavelmente, quente e suculento, para uma audiência exigente. Recentemente estabeleceu o recorde de preparar 1 tonelada de costela no Pantanal em um encontro de Mulheres na Pesca.

Somando mais de 300 mil seguidores, Helô cursa Mestrado em Saúde, Produção Animal e Ambiente e encontrou no agronegócio não apenas uma profissão, mas também um espaço para construir amizades verdadeiras e desfrutar de momentos de lazer. Cercada por pessoas que compartilham seus interesses, ela se sente motivada e inspirada a continuar inovando e defendendo a pecuária brasileira, esclarecendo equívocos sobre o impacto ambiental da produção de carne e destacando a importância desse setor para a alimentação global.

Como parte de sua qualificação no mestrado, Helô lançou recentemente a websérie Do Agro à Mesa, onde compartilha o processo de produção de alimentos e as histórias de pessoas que fazem a diferença no agronegócio — especialmente mulheres. O projeto dá vida a uma futura plataforma de conteúdo voltada à valorização do setor, e já conta com dois episódios publicados: vídeos curtos de três minutos são lançados semanalmente em seu perfil do Instagram, enquanto versões mais completas ficam disponíveis no YouTube. “A ideia é mostrar de forma simples, mas profunda, o caminho que os alimentos percorrem até a nossa mesa, e reconhecer quem está por trás de tudo isso”, explica.