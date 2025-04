Country / TRADIÇÃO

Ana Doralina divide a rotina entre os afazeres na Estância e o cuidado com sua família: 'Grata'

Casada com o produtor Raul Soares e mãe de Florencia e Martin, Ana Doralina é referência na cria e recria de bovinos no Rio Grande do Sul

04/04/2025

Casada com Raul Soares, Ana Doralina é mãe de Florencia e Martin - Foto: Arquivo Pessoal