Ilha de CARAS Country recebe mulheres de influência no agronegócio

A primeira Ilha de CARAS Country une agronegócio e produção sustentável em evento com a presença de mulheres do agronegócio e cantoras do sertanejo

A primeira Ilha de CARAS Country aconteceu! Unindo agronegócio e produção sustentável, o evento aconteceu nos dias 02 e 03 de Abril e contou com a presença de mulheres de grande influência na área para compartilhar conhecimento e viver essa experiência da Ilha de CARAS com palestras, roda de conversa e lazer.

Sonia Bonato, conhecida como embaixadora do agronegócio, comentou sobre a escolha do time: “A maioria das mulheres que estão aqui hoje tem certificado de sustentabilidade em suas propriedades e trabalham com a preservação do meio ambiente”.

Nos dois dias, passaram agricultoras, pecuaristas, gestoras, produtoras rurais, empreendedoras… mulheres visionárias que buscam cada dia mais impulsionar o agronegócio de uma forma inovadora.

Aline Centinari, integrante do grupo “As Cana”, que promove a junção de fornecedores e produtores de Cana de Açúcar, disse que enxerga a Ilha de CARAS Country como uma oportunidade de falar sobre a importância do Agronegócio.

O evento também abordou a prevenção do câncer de mama e colo de útero com a divulgação do “Mulheres do Agro Combatendo o Câncer”. Elizana Baldissera Paranhos (Gija), engenheira agrônoma e uma das líderes do projeto, contou mais sobre a iniciativa: “São 57 carretas que rodam o Brasil levando o diagnóstico precoce de câncer de mama e colo de útero. Chega a lugares remotos onde não tem acesso a poder fazer esses exames e nós sabemos da importância do diagnóstico precoce”. Durante a Ilha, mais de 50 mil reais foram arrecadados para o Hospital do Amor, que fica em Barretos, São Paulo.

Além disso, a Ilha de CARAS Country ainda recebeu grandes nomes do sertanejo, como Bruna Viola, que contou sua experiência: “Parabéns, CARAS, pela iniciativa de apoiar toda a mulherada do agro. Estou muito feliz de ter participado”. Além dela, as cantoras Day e Lara, que falam muito sobre liderança feminina e o poder das mulheres nas suas composições, se apresentaram com um show que animou todas presentes.

E o cantor Leo Chaves fechou o evento com uma palestra sobre gestão e empreendedorismo. “Estar no meio dessa mulherada do agro, líderes que fazem a diferença nessa esfera… Na verdade, quem se encantou fui eu. Que tarde incrível, que energia boa, participativas. Um dia muito especial aqui na Ilha de CARAS”, disse o cantor.

Assista aos vídeos: