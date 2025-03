Ingrid Gusmão honra o legado da família no agro: 'Me apaixonei a ponto de nunca mais largar'

Em entrevista ao CARAS Country, da Revista CARAS, Ingrid Gusmão celebra trajetória no agro e fala sobre trabalho com reprodução bovina

Neta de pecuaristas e apaixonada pelo mundo do agro desde criança, a veterináriaIngrid Gusmão (30) encontrou seu lugar ao lidar com a reprodução de bovinos. “Eu me apaixonei a ponto de nunca mais largar”, relembra.

Especialista na técnica de Inseminação Artificial em Tempo Fixo, a IATF, ela busca proporcionar uma maior produtividade e lucratividade não somente para o produtor, mas para toda a cadeia produtiva. “Essa técnica me permite inseminar um maior número de fêmeas por dia com sêmen dos melhores touros do mundo”, explica Ingrid, que atua no estado de Goiás, além de apresentar cursos e consultorias por todo o País e pelo Paraguai, Uruguai e Colômbia.

"Contra competência não há argumentos. É o seu trabalho aliado à sua humildade".

Mãe da pequena Isabella, de 4 meses, ela segue influenciando mulheres. “Enfrentar dificuldades faz parte. Quando você ama o que faz, tudo se torna prazeroso”, afirma.

