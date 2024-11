Xuxa Meneghel sonha em protagonizar filme de terror: 'Vampira vegana'

Xuxa Meneghel é uma fã declarada de filmes de terror e sonha em protagonizar uma produção do gênero como uma vampira vegana

O gênero de terror vem crescido cada vez mais no cinema nacional e até Xuxa Meneghel sonha em ter um filme de terror para chamar de seu.

A apresentadora é fã declarada do gênero. Aos 11 anos, Xuxa foi barrada quando tentou assistir a estreia de O Exorcista, filme lançado em 1973. A famosa já até sabe que personagem gostaria de interpretar: Uma vampira vegana. Isso mesmo!

A ideia surgiu da cineasta Juliana Rojas, que a dirigiu na série inédita Tarã, disponível no Disney+. "Achei linda a ideia de uma vampira vegana. Juliana deixou isso para a minha imaginação. Mas a minha imaginação é muito fértil. Sou empresária e tenho noção de que é muito caro fazer cinema. E um filme bem feito, ainda mais de terror, precisa de muito dinheiro, para o investimento em efeitos visuais e bons cenários. Não é barato! Tanto que os filmes nacionais de terror que são bacanas vão mais pela boa história, e não pelos efeitos. Senão, a gente acaba ficando pra atrás...", disse Xuxa em entrevista para O Globo.

Ainda não sabemos quando teremos Xuxa atuando em um filme de terror, porém já tem filmes do gênero com estreia prevista para o próximo ano: Enterre Seus Mortos e A Própria Carne.

Casa em ruínas

Há 14 anos, Xuxa Meneghel pegou os fãs de surpresa ao vender a famosa Casa Rosa, onde morou durante 15 anos. A residência, que foi palco de muitas festividades da Rainha dos Baixinhos, não recebeu cuidados de seu comprador e está completamente abandonada. Em um vídeo publicado por Junior RJ Brazil, no Youtube, ele mostrou detalhes de como a propriedade em Vargem Grande, no Rio de Janeiro, se encontra hoje.

Em abril deste ano, o youtuber usou um drone para registrar as mudanças na residência, destacando o estado de destruição do local. A propriedade que pertenceu à apresentadora da Globopor 15 anos conta com cinco suítes, cinema, estúdio fotográfico, piscina e garagem.

A Casa Rosa foi palco de grandes momentos na vida de Xuxa, como a concepção de Sasha Meneghel e o aniversário de um ano de sua filha, em 1999. O evento reuniu mais de mil pessoas e foi criticado por distribuir coelhos como "lembrancinhas" aos convidados.

