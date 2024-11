Famoso decora árvore de natal com tema de Xuxa e Angélica. Saiba quem!

Um apresentador de TV decidiu decorar sua árvore de Natal com as bonecas de Xuxa e Angélica. Saiba de quem foi a ideia

Um famoso decidiu decorar a sua árvore de Natal com um tema inusitado. Ele se inspirou nas apresentadoras Angélica e Xuxa para decorar o pinheiro de seu apartamento e exibiu a foto com o resultado da árvore temática.

O apresentador que teve a ideia inesperada foi Franklin David, que comanda o Programa Aventureiros. Ele e seu companheiro, Vitor Vianna, decidiram criar a árvore de Natal com tema de Xuxa e Angélica no ano de 2023 e executaram agora em 2024. Eles colocaram bonecas das comunicadoras e outros símbolos que lembram quando elas trabalhavam para o público infantil na TV.

"Quanto mais o tempo passa, mais nostálgico eu vou ficando. Eu tive a ideia na noite de Natal do ano passado, quando o Vitor me presenteou com o Dengue, o Praga e as bonecas da Angélica. E se tem uma coisa que a gente tem bem é afinidade, então o Vitor logo abraçou a minha ideia e aí era só esperar o próximo Natal. A Xuxa e a Angélica possuem magia no trabalho para o público infantil, e Natal é pura magia, então a gente já sabia que não tinha como dar errado e o resultado ficou lindo", disse ele.

Franklin ainda contou que tem recordações especiais ao ver a imagem da apresentadora Xuxa. "A Xuxa me ajuda a curar o luto, manter viva as memórias da infância com ela, é como dar vida a minha mãe, pai e vó, que não estão mais aqui. Assistia o Xou da Xuxa da casa da minha mãe e da minha vó, lá no interior da Bahia. Então, seja com um brinquedo, LP’s, ou até mesmo vídeos daquela época, eu encontro um aconchego emocional. E acreditem se quiser, apesar de já ter estado perto da Xuxa três vezes, nunca nos falamos, não temos nem uma foto juntos. A verdade é que nas situações em que eu a encontrei, eu estava como repórter do TV Fama e queriam que eu falasse com ela sobre assuntos desagradáveis, então eu bati o pé com a chefe de pauta e disse que não faria isso, primeiro porque seria a pior e primeira impressão dela em relação a mim. Segundo, tendo ela essa importância na minha vida, eu jamais faria qualquer pergunta que pudesse faltar com o respeito. Confesso, que espero ansiosamente por esse momento de encontrá-la até hoje", declarou.

Franklin David e Vitor Vianna se inspiram em Xuxa e Angélica para a árvore de Natal - Foto: Divulgação

