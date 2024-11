Antiga casa de Xuxa Meneghel está em ruínas; veja fotos

Casa Rosa que pertencia a Xuxa Meneghel foi vendida, mas está abandonada e em ruínas; veja fotos

Há 14 anos,Xuxa Meneghelpegou os fãs de surpresa ao vender a famosa Casa Rosa, onde morou durante 15 anos. A residência, que foi palco de muitas festividades da Rainha dos Baixinhos, não recebeu cuidados de seu comprador e está completamente abandonada. Em um vídeo publicado por Junior RJ Brazil, no Youtube, ele mostrou detalhes de como a propriedade em Vargem Grande, no Rio de Janeiro, se encontra hoje.

Em abril deste ano, o youtuber usou um drone para registrar as mudanças na residência, destacando o estado de destruição do local. A propriedade que pertenceu à apresentadora da Globo por 15 anos conta com cinco suítes, cinema, estúdio fotográfico, piscina e garagem.

Foto: Reprodução/Youtube

A Casa Rosa foi palco de grandes momentos na vida de Xuxa, como a concepção de Sasha Meneghel e o aniversário de um ano de sua filha, em 1999. O evento reuniu mais de mil pessoas e foi criticado por distribuir coelhos como "lembrancinhas" aos convidados.

Foto: Reprodução/Youtube

A mansão foi colocada à venda por R$ 8 milhões em 2007, mas só foi vendida de fato três anos depois pelo empresário Jorge Pereira. Em dezembro de 2022, a Rainha dos Baixinhos retornou ao local para realizar uma gravação de seu documentário do Globoplay.

Foto: Reprodução/Youtube

"Onde Sasha foi feita e passou seus primeiros anos. Foi na Casa Rosa também que vivi muitos dos meus melhores momentos. Sempre quando passava por lá, via que quase todas as plantas tinham sido retiradas. Lembro que, quando queriam podar as plantas porque estavam atrapalhando o caminho, eu dizia para não poder e que desviassem o caminho, mas que não era para cortar", explicou.

