Silvero Pereira relata bastidores de cenas pesadas em 'Maníaco do Parque'

O ator Silvero Pereira, que estrelou o filme 'Maníaco do Parque', falou sobre as gravações de cenas violentas: 'Não foram agradáveis'

O ator Silvero Pereira tem sido bastante elogiado por sua atuação em 'Maníaco do Parque', filme original da Prime Video. O longa-metragem aborda a história real de Francisco de Assis Pereira, condenado a mais de 200 anos de prisão por assassinar 7 mulheres em São Paulo no final da década de 1990.

Em entrevista ao podcast 'Na Palma da Mari', da CNN, Silvero, que interpretou o personagem principal da história, contou um pouco sobre os bastidores das gravações. Ao longo do bate-papo com a jornalista Mari Palma, o artista explicou que conversava com as atrizes antes de colocarem em prática algumas cenas pesadas da obra.

"Não vou dizer que as cenas foram agradáveis, porque não foram. Eu lembro claramente o dia que a gente foi gravar os ataques, foi um dia em que eu fiquei o set inteiro, durante horas dentro da mata, e só iam trocando as atrizes. Porque é uma sequência de várias meninas sendo violentadas", relatou ele.

"Não é uma coisa tão simples de se construir essa energia o tempo inteiro. Mas, volto a repetir, sempre tinha o momento de a atriz chegar, conversar, abraçar, entender que aquilo é um trabalho. ‘Onde eu posso te tocar?’, ‘O que podemos fazer juntos?’. E quando terminar, ter esse momento de novo: se encontrar, conversar, olhar no olho e agradecer", continuou Silvero Pereira.

Silvero Pereira é diagnosticado com hipertensão arterial

Em outubro deste ano, Silvero Pereira usou as suas redes sociais para fazer um alerta aos seguidores. O ator revelou que foi diagnosticado com hipertensão arterial e explicou que já buscou ajuda profissional para lidar com o problema.

"Desafio iniciado com minha nutricionista incrível de Fortaleza. Para além de não estar confortável com meu corpo, fui diagnosticado com hipertensão e precisei retornar aos cuidados da nutricionista com o objetivo de melhorar minha alimentação e, consequentemente, tomar mais cuidado com minha saúde. Nos próximos 20 dias o objetivo é perder 4 kg apenas com alimentação, exercícios diários e muita disciplina. Vou compartilhando com vocês os resultados. E você? Está de olho na comida e na sua saúde?", escreveu ele.

