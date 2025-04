Frederico Lapenda escolhe os jurados da categoria de animação do BHFF 2025

Frederico Lapenda é o responsável por selecionar os jurados do Beverly Hills Film Festival e revela quais foram suas escolhas para a categoria de Animação

O cineasta Frederico Lapenda participou da cerimônia de abertura da 25ª edição do Beverly Hills Film Festival, do qual ele é o presidente do grand jury. Com esta função, ele é o responsável por selecionar os jurados que vão julgar cada categoria do evento, distribuir os filmes e apurar os votos.

Inclusive, ele já revelou quais foram seus convidados para a banca de jurados da categoria de Animação. Neste ano, ele convidou Rob Minkoff (Rei Leão), Joe Crawford (Gato de Botas) e Januel Mercado (The Croods) para a função.

A premiação do festival acontece no dia 6 de abril no Beverly Hilton, que também é o local onde acontece o Golden Globe.