Silvero Pereira é diagnosticado com hipertensão arterial: 'Tomar cuidado'

Silvero Pereira contou em suas redes sociais que foi diagnosticado com hipertensão arterial e já buscou ajuda profissional

Neste domingo, 6, Silvero Pereira usou as suas redes sociais para fazer um alerta para os seguidores. O ator foi diagnosticado com hipertensão arterial.

Em sua conta no Instagram, o artista contou que já buscou ajuda profissional para lidar com o problema. "Desafio iniciado com minha nutricionista incrível de Fortaleza. Para além de não estar confortável com meu corpo, fui diagnosticado com hipertensão e precisei retornar aos cuidados da nutricionista com o objetivo de melhorar minha alimentação e, consequentemente, tomar mais cuidado com minha saúde. Nos próximos 20 dias o objetivo é perder 4kg apenas com alimentação, exercícios diários e muita disciplina. Vou compartilhando com vocês os resultados. E você? Está de olho na comida e na sua saúde?", escreveu ele.

No vídeo, Silvero mostrou um processo de mudança de estilo de vida. "É fato que não existe um corpo ideal. O importante é você se sentir à vontade com você mesmo e, principalmente, cuidar da sua saúde. Em 2017, eu fiz uma reeducação alimentar e por meio de exercícios eu consegui chegar nesse corpo. Tudo isso apenas com reeducação alimentar e os cuidados da Fernanda Moreira, que é a minha nutricionista em Fortaleza. Agora, com 42 anos, eu fui diagnosticado como hipertenso. Isso acontece com 1 a cada 4 brasileiros. Eu estou um pouco acima do meu peso e, para além disso, existe uma questão genética também, então eu recorri novamente à minha nutricionista maravilhosa", disse.

Silvero Pereira poderá ser visto como o Érico em Garota do Momento, próxima novela das 18h da Rede Globo.

Violência sexual

O ator Silvero Pereira decidiu falar publicamente pela primeira vez sobre um triste episódio ocorrido ainda em sua infância. Em entrevista ao jornal O Globo, Silvero contou que sofre ataques homofóbicos desde criança, além de ter sido xingado por ser considerado 'afeminado'. De acordo com o ator, durante muito tempo, ele enxergava o abuso, acontecido quando tinha sete anos de idade, como uma 'experiência de vergonha'.

"Antes de me expor para o mundo, fui abrindo esse assunto, aos poucos, para mim mesmo. Foi quando me olhei no espelho e tive coragem de assumir quem eu era de verdade", declarou o famoso ao veículo. Em seguida, Silvero Pereira explicou que antes de abordar o assunto pessoal no palco, precisou lidar internamente com o ocorrido.

"O teatro sempre foi minha grande terapia. É onde consigo expurgar essas coisas. Mas, ao levar isso para o palco, essas questões precisam estar resolvidas", disse ele. E completou: "Esta não é uma peça de militância ou manifesto. O que quero é fazer arte! Então, primeiro, resolvo meus traumas. Depois, penso em como construir tecnicamente uma dramaturgia para conduzir esse assunto. É um processo... Fui me preparando para ter coragem de falar. Se fosse abrir agora todos esses buracos com as minhas questões, talvez não tivesse condições de chegar até aqui".

"Ninguém vai me ver abrindo um diário. Meu grande objetivo é dizer: estamos todos envolvidos nessas violências. Temos que encarar esse problema. Quando falo abertamente sobre minha ferida, quero que outras pessoas se sintam encorajadas para falar. Ou pelo menos que alguém que esteja passando por isso agora não precise enfrentar essa dor sozinho", concluiu o ator.