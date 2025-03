Orgulho! O ator Selton Mello agitou as redes sociais ao relembrar trajetória no cinema após 'Ainda Estou Aqui' conquistar o primeiro Oscar do Brasil

Aguenta, coração! Ainda em clima de comemoração pela vitória de Ainda Estou Aqui como Melhor Filme Internacional no Oscar, Selton Mello usou as redes sociais nesta segunda-feira, 3, para relembrar sua trajetória no cinema, destacando uma cena curiosa.

O ator, que interpretou Rubens Paiva no longa-metragem, resgatou uma cena antiga de sua infância. No vídeo, ele aparece vestindo um look de gala e questiona a mãe se a festa para onde estão indo é como o Oscar . "O que é que você sabe de Oscar, seu pivete?", respondeu ela.

Na sequência, a trajetória de Selton no cinema é revisitada no vídeo, destacando momentos marcantes até a consagração no Oscar. "O menino sabia", declarou o artista na legenda da publicação.

Assista:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Selton Mello (@seltonmello)

Reação de Selton Mello à premiação de Ainda Estou Aqui

O ator Selton Mello marcou presença na cerimônia do Oscar 2025 na noite de domingo, 2. Em uma publicação nas redes sociais, ele compartilhou sua reação ao vivo com a vitória do filme Ainda Estou Aqui, de Walter Salles, na categoria de Melhor Filme Internacional.

“A tranquilidade de quem estava sentindo enquanto minha amada Daniela Thomas quase desmaiava! BRASIL NO TOPO! Fizemos HISTÓRIA”, escreveu ele. No vídeo compartilhado, ele aparece vibrando a conquista ao lado da cineasta Daniela Thomas, que também celebra intensamente.

Em outra publicação, ele celebrou: “Agora temos um Oscar! Lindeza de jornada. O filme seria importante & necessário de qualquer maneira, mas esse troféu celebra a equipe, aditiva o filme. Honra a família Paiva & mais que isso: aumenta consideravelmente o interesse no nosso potente cinema brasileiro todos ganhamos hoje os sensíveis ganharam esse prêmio com a gente celebrem muito isso aqui é histórico”.

Ainda Estou Aqui concorria em 3 categorias no Oscar 2025 e levou apenas uma estatueta. A atriz Fernanda Torres perdeu o prêmio para Mikey Madison e a categoria de Melhor Filme ficou com Anora. Na produção, Mello interpretou Rubens Paiva, que era marido de Eunice Paiva e foi assassinado na ditadura militar. Veja a publicação de Selton!

