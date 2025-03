Selton Mello diz que Leo Di Caprio e outros artistas celebraram 'Ainda Estou Aqui'

Durante a festa pós-Oscar, o ator Selton Mello compartilha que Leonardo DiCaprio, Madonna e Mick Jagger deram os parabéns para a equipe de Ainda Estou Aqui

O ator Selton Mello, que interpreta Rubens Paiva em 'Ainda Estou Aqui', foi parabenizado por artistas internacionais após a vitória da produção na categoria de Melhor Filme Internacional no Oscar 2025. Em suas redes sociais, ele compartilhou que esteve na festa pós-Oscar e teve a oportunidade de encontrar Leonardo DiCaprio, Madonnae Mick Jagger, que celebraram a conquista do Brasil. Essa é a primeira vez que um filme brasileiro conquista o Oscar, apesar de já ter sido indicado em outras edições.

"Eu tô numa festa pós Oscar. Os convidados vindo emocionados dar parabéns pelo filmaço brasileiro e pelo nosso Oscar inédito. Leonardo Di Caprio, Madonna, Mick Jagger, uma turma assim. Orgulho danado do nosso filme e desse Oscar que finalmente chegou pra desencruar uma espera de quase um século. Brasil no topo, como deve ser", comentou o ator.

Selton Mello esteve na festa pós-Oscar e recebeu parabéns de outros artistas - Foto: Reprodução/Threads

Reação de Selton Mello durante a premiação

O ator Selton Mello marcou presença na cerimônia do Oscar 2025 na noite de domingo, 2. Em uma publicação nas redes sociais, ele compartilhou sua reação ao vivo com a vitória do filme Ainda Estou Aqui, de Walter Salles, na categoria de Melhor Filme Internacional.

“A tranquilidade de quem estava sentindo enquanto minha amada Daniela Thomas quase desmaiava! BRASIL NO TOPO! Fizemos HISTÓRIA”, escreveu ele. No vídeo compartilhado, ele aparece vibrando a conquista ao lado da cineasta Daniela Thomas, que também celebra intensamente.

Em outra publicação, ele celebrou: “Agora temos um Oscar! Lindeza de jornada. O filme seria importante & necessário de qualquer maneira, mas esse troféu celebra a equipe, aditiva o filme. Honra a família Paiva & mais que isso: aumenta consideravelmente o interesse no nosso potente cinema brasileiro todos ganhamos hoje os sensíveis ganharam esse prêmio com a gente celebrem muito isso aqui é histórico”.

