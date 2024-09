Nicole Kidman deixa premiação em Veneza às pressas após morte da mãe

Nicole Kidman, vencedora da categoria de melhor atriz no Festival de Veneza, perdeu a premiação ao descobrir morte da mãe

A atriz Nicole Kidman venceu a categoria de melhor atriz no Festival de Veneza 2024, mas não pôde receber o prêmio diretamente em mãos. A artista, que estava no local para o evento, precisou retornar às pressas para casa após receber a notícia de morte da mãe, Janelle Ann Kidman.

Em seu lugar, a estrela pediu para que Halina Reijn, diretora do longa-metragem 'Babygirl', filme pelo qual foi premiada, subisse ao palco durante a cerimônia. Na ocasião, ela revelou ao público o motivo da ausência repentina de Nicole.

Antes de deixar Veneza, a atriz deixou uma carta informando que "estava em choque" com a notícia da partida da mãe e precisava ir ao encontro de seus familiares. "Hoje eu cheguei em Veneza e, logo em seguida, descobri que minha bela e brava mãe, Janelle Ann Kidman havia acabado de falecer", iniciou Nicole Kidman.

"Eu estou em choque e tenho que ir encontrar minha família, mas esse prêmio é para ela. Ela me moldou, me guiou e me fez ser quem sou. Eu estou muito grata por poder dizer o nome dela para todos vocês, através da Halina. A colisão de vida e arte é de partir o coração e meu coração está partido", completou a atriz.

Um representante de Nicole Kidman confirmou a morte de Janelle Kidman à revista americana ‘People’. "A família está de coração partido e pede privacidade neste momento", informaram.

