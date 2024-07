Olimpíadas 2024: Saiba como Nicole Kidman virou 'amuleto da sorte' para o Brasil

A atriz Nicole Kidman, que está acompanhando os Jogos Olímpicos direto de Paris, virou o 'amuleto' da torcida brasileira; entenda

Com bom desempenho nas Olimpíadas 2024, o Brasil ganhou um 'amuleto da sorte' durante as competições dos Jogos. A novidade, no entanto, não se trata de um simples objeto. O país, que conquistou medalha inédita na ginástica, contou com a presença de ninguém menos que Nicole Kidman na plateia.

A estrela australiana está em Paris para acompanhar de perto os Jogos Olímpicos e tem comparecido a alguns eventos esportivos. A 'sorte' da atriz passou a ser comentada pela torcida brasileira nas redes sociais logo após Nicole presenciar duas vezes a vitória do Brasil.

No domingo, 28, a estrela de 'Big Little Lies' (2017) assistiu ao evento de Skate, onde a atleta Rayssa Leal conquistou medalha de bronze. Já na última terça-feira, 30, Nicole Kidman viu o time brasileiro ganhar o terceiro lugar na final feminina por equipes na ginástica artística - esta, inclusive, é a primeira medalha brasileira na categoria.

Através das redes sociais, a artista tem compartilhado com os seguidores alguns registros de sua passagem na capital francesa. Em uma foto publicada recentemente, é possível perceber uma pessoa segurando a bandeira do Brasil logo abaixo de Kidman.

Com a ‘sorte’ da atriz, os internautas a nomearam como 'Mick Jagger reversa', em referência à fama de 'pé frio' do vocalista dos Rolling Stones. "Alguém leva a Nicole Kidman para ver Brasil e Japão no vôlei feminino quinta-feira, às 8h da manhã, por favor", brincou uma usuária do site X, antigo Twitter.

Nicole Kidman em Paris - Reprodução / Instagram

Adriane Galisteu encontra Nicole Kidman em Hollywood

Em abril deste ano, a apresentadora Adriane Galisteu compareceu ao AFI Life Achievement Award Gala Tribute em Los Angeles, nos Estados Unidos. O evento de gala homenageou a estrela internacional Nicole Kidman e a brasileira teve a oportunidade de conhecer a atriz.

Nos stories de seu perfil oficial do Instagram, Galisteu compartilhou um registro do momento em que conheceu Kidman no evento. Por um breve momento, as duas posaram juntas para uma foto e se cumprimentaram em frente às câmeras.

"Eu e ela", escreveu Adriane ao compartilhar o registro com seus seguidores. A brasileira foi convidada pela NBCUniversal para o evento de gala, e ainda irá aproveitar a viagem para planejar a segunda temporada da série nacional Barras Invisíveis.