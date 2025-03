Morte da esposa de Gene Hackman ganha novo capítulo em investigação

Após laudo apontar hantavírus como causa da morte da esposa de Gene Hackman, caso ganha novo desdobramento; entenda

Ao que tudo indica, o caso envolvendo as mortes do ator Gene Hackman e de sua esposa, Betsy Arakawa, está longe de chegar ao fim. Após a autópsia apontar hantavírus como causa do falecimento da pianista, um novo capítulo na investigação veio à tona.

Segundo as autoridades responsáveis pelo caso, uma análise no telefone de Betsy revelou que a mulher do artista chegou a realizar três ligações para uma clínica médica antes de sua morte. O casal foi encontrado sem vida em fevereiro na mansão onde residiam, no Novo México, Estados Unidos.

"Ela descreveu desconforto relacionado à congestão, mas não mencionou nenhuma dificuldade para respirar, falta de ar ou dor no peito", disse o médico Dr. Josiah Child em entrevista à BBC. O profissional que costumava atender a pianista ainda disse que ela tinha uma consulta marcada para o dia 10 , mas cancelou o compromisso para cuidar do marido.

No entanto, na manhã do dia 12, ela entrou novamente em contato com o médico, que informou que a esposa de Hackman poderia comparecer ao local à tarde. "Ela não veio. Nosso escritório ligou de volta várias vezes, [mas] sem resposta", explicou Child.

Além disso, um médico de Los Angeles levantou a possibilidade da morte de Betsy Arakawa não ter sido causada pelo hantavírus. "Todos os profissionais médicos estão coçando a cabeça para saber se o hantavírus é a causa da morte. A insuficiência respiratória não é repentina, mas piora ao longo de vários dias", informou ele ao The Mail.

Vale lembrar que, de acordo com o laudo das investigações, Gene Hackman teria falecido em 18 de fevereiro, dias após a morte da esposa. O ator americano, que tinha 95 anos, veio a óbito devido a uma insuficiência cardíaca. Ele sofria de Alzheimer, o que explica a hipótese considerada pela investigação de que o artista não tenha notado a morte de sua esposa.

Mystery around Gene Hackman’s death deepens as wife Betsy Arakawa’s doctor claims she called him after police say she died https://t.co/mMUqPMxt5kpic.twitter.com/glJoJmG6Pt — New York Post (@nypost) March 17, 2025

Causa da morte do cachorro de Gene Hackman é revelada

O ator Gene Hackman e a esposa, Betsy Arakawa, foram encontrados sem vida em fevereiro deste ano na mansão onde moravam, localizada em Santa Fé, Novo México, Estados Unidos. Além do casal, um dos cachorros de estimação também estava morto.

Agora, após as autoridades locais revelarem as causas das mortes de Hackman e Betsy, foi a vez de investigarem o que causou o óbito do animal; confira mais detalhes!

Leia também: O que é hantavírus? Entenda a doença grave que matou a esposa de Gene Hackman