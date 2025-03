Em entrevista recente, Cristiano falou sobre o receio pelo futuro da dupla e seu apoio a Zé Neto durante o afastamento para cuidar da saúde mental

Em entrevista recente à CNN Brasil, Cristiano abriu o coração ao falar sobre a recuperação de Zé Neto, que ficou afastado dos palcos por quase quatro meses para cuidar da saúde mental. Durante o relato, o cantor confessou que pensou que a dupla não voltaria a se apresentar.

“Já tinha me preparado para não voltar”, disse Cristiano, que afirmou estar disposto a fazer tudo o que fosse preciso para ajudar o amigo a se recuperar. “Faria tudo que fosse necessário para que ele se tratasse”, declarou o sertanejo.

Ao perceber a melhora de Zé Neto, a dupla optou por retomar os shows e lançar o novo projeto Intenso, que passará por diversas cidades no Brasil, Estados Unidos e Portugal. Ao veículo, Cristiano explicou que o objetivo do projeto é criar uma conexão ainda maior com os fãs, oferecendo apresentações de três horas que abrangem todas as fases da carreira da dupla.

A pausa nas apresentações também deu aos dois a oportunidade de passar mais tempo com a família e reorganizar suas prioridades. “Pudemos aproveitar mais a nossa família e conciliar as prioridades, como reduzir a agenda de shows”, destacou Cristiano.

Volta aos palcos

Em dezembro, Zé Neto e Cristiano subiram juntos aos palcos para o show que marca o retorno de Zé Neto após um tratamento contra depressão. Pelas redes, a dupla compartilhou registros da apresentação, no interior de Santa Catarina.

"Que felicidade estar de volta aos palcos, vivendo novamente essa energia que tanto amamos! Ontem foi incrível em Massaranduba, obrigado pela recepção cheia de carinho e por cantarem com a gente!", no vídeo postado é possível ver a ansiedade de Zé Neto momentos antes de entrar no palco, além da reação dos fãs.

Os artistas ficaram afastados dos palcos por três meses por questões de saúde. Zé Neto, de 34 anos, precisou passar por um tratamento para depressão e síndrome aguda de pânico. Na época, a notícia pegou os fãs de surpresa, principalmente os que aguardavam para ver a apresentação da dupla no Festival de Barretos, em agosto. Na ocasião, uma nota foi emitida explicando o quadro do cantor.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por ZÉ NETO E CRISTIANO (@zenetoecristiano)

Leia também:Médica aponta práticas para superar vício que atingiu Zé Neto: 'Chance de sucesso'