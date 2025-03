Ex-Malhação, Gabriel Fuentes fala sobre autodescoberta no cinema: 'Real e sensível'

Em entrevista à CARAS Brasil, Gabriel Fuentes fala sobre novo personagem e sua relação com os fãs

Gabriel Fuentes (28) está em cartaz nos cinemas de todo o Brasil com O Melhor Amigo, filme que estreou no último dia 13 de março. Dirigido por Allan Deberton, o longa fala sobre autodescoberta, amor e reencontros.

Em entrevista à CARAS Brasil, o ex-Malhação conta como é abordar temas sentimentais em uma obra para as telonas, revela como foi a preparação para viver o personagem Felipe e fala sobre sua relação com a comunidade LGBTQIAAPN+.

"É a vida acontecendo, né? Acho fundamental que o audiovisual continue abordando temas tão importantes como esse. Ainda que o progresso seja gradual, é essencial contar essas histórias. No filme, esse reencontro desperta sentimentos adormecidos, trazendo uma jornada afetiva muito real e sensível", diz.

"Fico ainda mais feliz com a repercussão que a trama tem gerado. Tenho recebido muitas mensagens de pessoas de diferentes idades que se identificaram com a história, e essa, para mim, é a melhor resposta que um ator pode receber. Saber que nosso trabalho toca e representa alguém é o que realmente faz tudo valer a pena", complementa.

Gabriel conta que morou por dois meses em Fortaleza para rodar o filme, ambientado em Canoa Quebrada. Na entrevista, o ator fala com carinho sobre aprendizados com a experiência proporcionada pelo trabalho.

"Foi intensa [a preparação] e incrível! (risos) Passamos dois meses em Fortaleza, entre preparação e filmagens, e foi um processo muito enriquecedor. Além da preparação de elenco, também tivemos aulas de dança e canto, o que trouxe ainda mais camadas para a construção dos personagens.

Como meu personagem é um bugueiro, também tive um preparo específico em Canoa Quebrada, o que me ajudou a entender melhor seu universo e sua rotina. Foi um período desafiador, mas extremamente gratificante", relembra.

Querido pelo público LGBTQIAPN+, Fuentes revela como é sua relação com os fãs. "É uma troca muito especial. Tenho um carinho enorme por todos os meus fãs, independentemente de quando começaram a me acompanhar. Alguns estão comigo desde Malhação e Nos Tempos do Imperador, enquanto outros chegaram mais recentemente. Ver esse público crescer a cada novo trabalho e sentir esse apoio tão genuíno é algo que me deixa imensamente feliz", finaliza o ator.

ASSISTA AO TRAILER DE O MELHOR AMIGO: