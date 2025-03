O que é hantavírus? Entenda a doença grave que matou a esposa de Gene Hackman

As causas das mortes do ator Gene Hackman e sua esposa, Betsy, foram reveladas pela polícia e o motivo da partida dela surpreendeu a todos: 'Roedores'

As causas das mortes do ator Gene Hackman e sua esposa, Betsy, foram reveladas pela polícia norte-americana nesta sexta-feira, 7. Ela morreu em decorrência da síndrome pulmonar por hantavírus, enquanto o ator partiu por causa de uma doença cardíaca muito extensa. Ela faleceu sete dias antes dele, mas eles só foram encontrados vários dias após o falecimento. A motivo do falecimento dela chamou a atenção, porque é uma doença grave transmitida por roedores. Entenda mais sobre o problema de saúde:

De acordo com o Ministério da Saúde do Brasil, a Síndrome Cardiopulmonar por Hantavírus é como a zoonose viral aguda se apresenta nos seres humanos. O hantavírus é encontrado em roedores silvestres, que carregam a doença e eliminam o vírus por meio da urina, saliva e fezes.

Como é a transmissão?

A transmissão para os humanos é feita por meio da inalação de aerossóis com partes da urina, fezes ou saliva dos roedores, ou ainda mordidas de roedores, contato com feridas ou mucosas, e também existe a possibilidade de infecção de pessoa para pessoa caso uma delas esteja infectada.

Quais são os sintomas?

A doença por hantavírus apresenta os seguintes sintomas: febre, dor nas articulações, dor de cabeça, no lombar e abdômen, sintomas gastrointestinais, dificuldade para respirar, batimentos cardíacos acelerados, tosse seca e pressão baixa.

Não existe um tratamento específico para hantavírus. Assim, os casos devem ser analisados por um médico para definir o melhor tratamento de acordo com o suporte que o paciente precisa.

A investigação sobre as mortes de Gene e Betsy

As autoridades dos Estados Unidos divulgaram nesta sexta-feira, 7, as causas das mortes de Gene Hackman, de 95 anos, e sua esposa, Betsy Arakawa, de 62. Segundo a polícia do estado do Novo México, onde o casal foi encontrado sem vida em sua mansão no dia 26 de fevereiro, a pianista faleceu em decorrência de síndrome pulmonar por hantavírus. Já o ator vencedor do Oscar morreu cerca de uma semana depois, em razão de uma “doença cardíaca muito extensa”, que envolvia múltiplos procedimentos cardíacos, histórico de ataques cardíacos e um quadro avançado de Alzheimer.

"É razoável concluir que Arakawa morreu primeiro de hantavírus, uma doença fatal transmitida por roedores e Hackman provavelmente morreu dias depois, em 18 de fevereiro, de doença cardiovascular hipertensiva com doença de Alzheimer avançada", informaram as autoridades, que acreditam que o Alzheimer possa ter impedido Gene de acionar a polícia após o falecimento de sua esposa.

As investigações apontaram que Betsy ainda estava viva no dia 11 de fevereiro, com base na análise de seus e-mails e das imagens captadas pelo sistema de segurança da residência. No entanto, após essa data, a pianista não teve mais contato com outras pessoas nem deixou a mansão. Já Gene Hackman, que utilizava um marca-passo, apresentou registros de atividade cardíaca normal até o dia 17 de fevereiro, com sinais irregulares no dia 18 – sendo essa a última atividade detectada pelo dispositivo, indicando que ele faleceu logo depois.

Leia também:Médico aponta teoria sobre a morte de Gene Hackman e Betsy: ‘Partido’