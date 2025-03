Polícia confirma as causas das mortes de Gene Hackman e esposa

Policiais dos EUA revelaram as causas das mortes de Gene Hackman e Betsy Arakawa; investigações apontaram que os dois faleceram em dias diferentes

As autoridades dos Estados Unidos divulgaram nesta sexta-feira, 7, as causas das mortes de Gene Hackman, de 95 anos, e sua esposa, Betsy Arakawa, de 62. Segundo a polícia do estado do Novo México, onde o casal foi encontrado sem vida em sua mansão no dia 26 de fevereiro, a pianista faleceu em decorrência de síndrome pulmonar por hantavírus . Já o ator vencedor do Oscar morreu cerca de uma semana depois, em razão de uma “doença cardíaca muito extensa” , que envolvia múltiplos procedimentos cardíacos, histórico de ataques cardíacos e um quadro avançado de Alzheimer.

"É razoável concluir que Arakawa morreu primeiro de hantavírus, uma doença fatal transmitida por roedores e Hackman provavelmente morreu dias depois, em 18 de fevereiro, de doença cardiovascular hipertensiva com doença de Alzheimer avançada", informaram as autoridades, que acreditam que o Alzheimer possa ter impedido Gene de acionar a polícia após o falecimento de sua esposa.

As investigações apontaram que Betsy ainda estava viva no dia 11 de fevereiro, com base na análise de seus e-mails e das imagens captadas pelo sistema de segurança da residência. No entanto, após essa data, a pianista não teve mais contato com outras pessoas nem deixou a mansão. Já Gene Hackman, que utilizava um marca-passo, apresentou registros de atividade cardíaca normal até o dia 17 de fevereiro, com sinais irregulares no dia 18 – sendo essa a última atividade detectada pelo dispositivo, indicando que ele faleceu logo depois.

Além disso, um dos três cães do casal, encontrado sem vida próximo ao corpo de Betsy, passará por uma necropsia. A polícia descartou a hipótese de suicídio e também afastou a possibilidade de vazamento de gás como causa das mortes.

Gene Hackman foi um dos grandes ícones de Hollywood, acumulando dezenas de filmes ao longo de sua trajetória. O ator foi indicado ao Oscar cinco vezes, conquistando duas estatuetas: uma como Melhor Ator por Operação França e outra como Melhor Ator Coadjuvante por Os Imperdoáveis.

Hackman deixa três filhos, Elizabeth, Leslie e Christopher Allen Hackman, frutos de seu casamento de 30 anos com Fay Maltese, entre 1956 e 1986. No mesmo ano, ele se casou com Betsy Arakawa, com quem permaneceu até sua morte.

O que a polícia encontrou na casa do ator

De acordo com o site TMZ, um detetive investigador contou que um vizinho do casal encontrou os corpos caídos na casa ao ver a porta aberta e avisou o serviço de socorro. Quando a polícia chegou ao local, alguns sinais foram notados, como a localização dos corpos e a presença de remédios na casa.

“A parte denunciante encontrou a porta da frente da residência desprotegida e aberta, os delegados observaram um cachorro saudável correndo solto na propriedade, outro cachorro saudável perto da fêmea falecida, um cachorro morto deitado a uns 3 ou 4 metros da mulher falecida, o aquecedor movido, o frasco de comprimidos aberto, e os comprimidos espalhados ao lado da fêmea. O falecido do sexo masculino sendo localizado em um cômodo separado da residência e nenhum sinal óbvio de vazamento de gás”, informaram.

