A atriz Mariana Xavier usou as redes sociais para celebrar a compra de seu primeiro apartamento e compartilhar o processo que a levou a essa decisão

Neste sábado, 22, Mariana Xavier compartilhou uma conquista especial com seus seguidores. Aos 43 anos, a atriz celebrou a compra de seu primeiro apartamento, revelando que embora se sentisse confortável vivendo de aluguel, decidiu investir em um imóvel pensando no seu futuro.

"Hoje é um dia muito especial pra gente! Já fazia um tempo que eu desejava ter minha mãe morando mais perto de mim. Vargem Grande é uma delícia, mas é praticamente outra cidade de tão distante da minha casa, e com a minha correria a gente estava se vendo cada vez menos", iniciou.

"Paralelamente a isso, começou a bater vontade de finalmente comprar um apartamento... Sempre me senti confortável em morar de aluguel, sou apaixonada pelo apartamento onde vivo atualmente, não pretendo me mudar dele tão cedo, mas no segundo semestre do ano passado, especialmente quando vivi um quadro de esgotamento profissional e depressão, me peguei pensando em ter pro meu futuro um lugar seguro "onde cair morta", prosseguiu.

Na sequência, Mariana relembrou o processo de decisão para comprar seu apartamento. "Sempre soube que comprar imóvel não era só uma questão matemática: tem muito do nosso emocional nessa decisão. Fui amadurecendo a ideia, conversando com pessoas da minha confiança, juntando dinheiro, fazendo cálculos, investigando em terapia o quanto ter um apê no meu nome poderia ajudar no gerenciamento da ansiedade e do medo da escassez que tantas vezes me faz exagerar no trabalho e acabar adoecendo. Decidi encarar!".

"Consegui juntar as duas coisas: achei um cantinho perfeito pra minha mãe passar seus próximos anos com muita qualidade de vida e onde poderei curtir minha velhice sem pavor da instabilidade comum à minha profissão. Que alegria! Que alívio! Que orgulho conquistar isso com o meu trabalho! A vida presta!", finalizou Mariana Xavier.

