Conheça as 4 filhas de Gal Gadot; atriz faz rara aparição com a família

Quem são as filhas de Gal Gadot? Atriz que fez a Mulher Maravilha no cinema é mãe de quatro meninas

A atriz Gal Gadot fez uma rara aparição em público com sua família nesta terça-feira, 18, nos Estados Unidos. A protagonista do filme Mulher Maravilha surgiu rodeada pelas quatro filhas e o marido ao ser homenageada na Calçada da Fama de Hollywood.

A artista inaugurou sua estrela em uma cerimônia no local e esbanjou alegria ao posar com a família. Ela surgiu ao lado do marido, Jaron Varsano, e das 4 filhas: Alma, de 13 anos, Maya, de 8 anos, Daniella, de 3 anos, e Ori, de 1 ano.

Inclusive, ela comentou que sua família aumentou após a fama. “Sempre que meu sucesso aumentava, eu sempre engravidava. Eu digo para os meus agentes: ou eu estou fazendo filmes ou estou fazendo bebês - agora chega de bebês. Mas Jaron sempre me lembra de sonhar e ser livre para fazer o que eu quiser. Minhas filhas, tudo o que eu faço, faço por vocês. Ser a mãe de vocês é meu maior privilégio e a coisa mais significativa que já fiz. Vocês me permitem realizar sonhos e espero que saibam que podem fazer o mesmo. Vocês me inspiram todos os dias a me esforçar para ser uma pessoa melhor, ser forte, gentil e corajosa do jeito que vocês são e espero que estejam orgulhosas”, afirmou ela.

Gal Gadot com as 4 filhas e o marido - Foto: Getty Images

Gal Gadot passou por cirurgia

A atriz israelense Gal Gadot expôs que foi diagnosticada com um "coágulo sanguíneo maciço" no cérebro durante a gravidez da quarta filha, Ori. A revelação foi feita por meio de uma publicação em seu perfil no Instagram. Nela, a artista compartilha um texto sincero sobre a descoberta, que aconteceu em fevereiro, em seu oitavo mês de gestação.

"Suportei dores de cabeça excruciantes que me confinavam à cama, até que finalmente fiz uma ressonância magnética, que revelou a aterradora verdade", iniciou na legenda, ilustrada por um registro de Gadot com a filha em seus braços.

No relato, Gal diz que teve que correr para o hospital e teve que se submeter a uma cirurgia de emergência. Segundo ela, Ori nasceu ainda durante o tratamento. "Eu consegui sobreviver e comecei o caminho da recuperação. Hoje, estou totalmente curada e cheia de gratidão pela vida que me foi devolvida", completou no post.

Leia também: Conheça as filhas de Adam Sandler; ator faz rara aparição com a família