Em rara aparição ao lado do filho, Patrícia Poeta celebrou a formatura do jovem com uma declaração orgulhosa nas redes sociais

Neste sábado, 22, Patrícia Poeta encantou os seguidores ao compartilhar uma foto rara ao lado do filho, Felipe Poeta. O jovem se formou em produção musical na Los Angeles College of Music, nos Estados Unidos e a apresentadora expressou seu orgulho ao compartilhar registros do momento.

"Meu filho, estou há um tempão tentando escrever algo para você, mas são milhões de memórias que me passam na cabeça. Você na minha barriga, criança, sempre muito ligado à arte. Lembro das suas descobertas, de fazer as lições de casa com você, de aprender a surfar para poder te acompanhar - e é isso que quero sempre: poder te acompanhar, te aplaudir, comemorar com você suas conquistas", iniciou a apresentadora.

"Seu sucesso é minha felicidade sempre, @poetanobeat. Voa! O mundo é seu! O seu dom vai te levar muito longe. Sua formatura é só uma fase dessa sua grande jornada de conquistas. Te amo hoje e sempre! #formatura", declarou.

Aos 22 anos de idade, Felipe Poeta é fruto da antiga relação de Patrícia Poeta com o diretor da TV Globo e dos Estúdios Globo, Amauri Soares.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por PATRÍCIA POETA (@patriciapoeta)

Patrícia Poeta usa vestido com 4 mil franjas bordadas à mão

Patrícia Poeta, rainha do Camarote Allegria na Sapucaí, brilhou na última terça-feira, 4, com um minivestido assinado por Letícia Manzan. A peça, bordada com quatro mil franjas que se soltavam ainda mais com o movimento, foi a escolha da apresentadora para curtir a noite de folia.

“Da estrutura ao acabamento, cada detalhe foi pensado para criar um efeito de movimento contínuo e brilho absoluto”, destacou a estilista, responsável pelos looks de Patrícia durante toda a temporada de Carnaval.

O vestido, adornado com cristais e vidrilhos pretos, contou com um decote em “V”, alças finas e costas totalmente à mostra. Além de valorizar a silhueta da apresentadora, o design sofisticado trouxe um toque extra de elegância ao visual.

Além disso, para destacar toda a sua produção, Poeta escolheu um salto prateado que vai até a altura do joelho. Ela completou o visual com um colar choker de pedras, uma pulseira dourada e uma maquiagem marcante, trazendo ainda mais elegância ao conjunto. Veja as fotos!

Leia também:Solteira, Patrícia Poeta fala de cobrança por novo amor: ‘Lido bem com isso’