Atriz de 'The Last of Us' descobre diagnóstico durante gravação de série

Estrela de 'The Last of Us', Bella Ramsey revelou que procurou uma avaliação profissional após sugestão de um colega em set de filmagens

A atriz Bella Ramsey abriu o coração ao falar sobre um episódio envolvendo sua vida pessoal. Em entrevista à Vogue britânica, a estrela de 'The Last of Us' revelou ter sido diagnosticada com autismo durante as gravações da primeira temporada da série.

De acordo com Bella, um membro da equipe de filmagens foi quem notou alguns sinais, uma vez que tem uma filha na mesma condição. A artista explicou que o colega de profissão sugeriu que ela procurasse uma avaliação profissional.

"Eu já falei um pouco sobre neurodivergência antes, mas sempre, por algum motivo, não quis dizer o que era. O diagnóstico me permite caminhar pelo mundo com mais graça em relação a mim mesmo, por não ser capaz de fazer as tarefas fáceis do dia a dia que todos os outros parecem ser capazes de fazer", disse a atriz.

"Minha experiência de andar pelo mundo é como uma pessoa autista. Não há razão para as pessoas não saberem", acrescentou a famosa. Em seguida, Bella Ramsey contou que o diagnóstico a ajudou também em sua profissão.

"Eu sempre observei e aprendi com as pessoas. Ter que aprender mais manualmente como socializar e interagir com as pessoas ao meu redor me ajudou na atuação", declarou a estrela, por fim.

Além de 'The Last of Us', que já conta com duas temporadas, Bella Ramsey também atuou em séries como 'Game of Thrones' e 'His Dark Materials'.

Bella Ramsey assume ser gênero-fluido

Em 2023, Bella Ramsey, de 19 anos à época, revelou para o New York Times que é gênero-fluido, abrindo a forma como se identifica publicamente e vem recebendo as mais diversas reações nas redes sociais.

"Acho que meu gênero sempre foi muito fluido. Alguém me chamava de 'ele' ou 'ela' e eu não pensei nisso, mas eu sabia que se alguém me chamasse de 'ele' era um pouco excitante", contou ela.

Nos comentários de suas redes sociais, a atriz foi aclamada, apoiada e defendida pelos fãs apoiaram em sua importante decisão de expor sua intimidade para a opinião pública.

