Vencedor do Oscar, Gene Hackman e a esposa são encontrados sem vida

O ator Gene Hackman, a esposa Betsy Arakawa e o cachorro de estimação do casal foram encontrados mortos na residência onde moravam

O ator Eugene Allen Hackman, mais conhecido como Gene Hackman, de 95 anos, e sua esposa, a pianista clássica Betsy Arakawa, de 63, foram encontrados sem vida na tarde de quarta-feira, 26, na residência onde moravam, em Santa Fé, Novo México, Estados Unidos. O cachorro de estimação do casal também estava morto.

De acordo com informações da polícia à imprensa internacional, até o momento, não há suspeita de crime e a causa das mortes não foram reveladas. "Podemos confirmar que Gene Hackman e sua esposa foram encontrados mortos na tarde de quarta-feira em sua residência na Sunset Trail. Esta é uma investigação em andamento – no entanto, no momento, não acreditamos que haja indícios de crime", declarou um xerife do condado de Santa Fé.

Consagrado em Hollywood, Hackman venceu dois prêmios do Oscar, sendo o primeiro na categoria de Melhor Ator por sua atuação em 'Operação França' (1971), e o segundo como Melhor Ator Coadjuvante em 'Os Imperdoáveis' (1992). Seu último trabalho no cinema foi em 'Uma Eleição Muito Atrapalhada' (2004), quando se aposentou e passou a viver longe dos holofotes.

O ator deixou três filhos, frutos de seu relacionamento anterior com Fay Maltese, com quem foi casado entre 1956 e 1986. Em 1991, Gene Hackman oficializou a união com Betsy Arakawa.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por People Magazine (@people)

Michelle Trachtenberg, de Gossip Girl, é encontrada morta aos 39 anos

A atriz Michelle Trachtenberg, que atuou na série Gossip Girl e no filme Buffy: A Caça-Vampiros, morreu aos 39 anos. De acordo com a ABC News, ela foi encontrada morta em seu apartamento na cidade de São Paulo nesta quarta-feira, 26.

A polícia local já iniciou a investigação e chegou à conclusão de que a morte dela não é suspeita. Por enquanto, os representantes dela não se pronunciaram; saiba mais!

Leia também: Atriz de Avenida Brasil e Velho Chico morre aos 86 anos